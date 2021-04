Presidente Raphael Rios recebe diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Câmaras e Autarquias do Planalto de Araxá (Sinplalto) protocolou demandas junto ao presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, na última semana. Na oportunidade, o presidente recebeu uma placa de agradecimento e registro de que é a primeira vez que um presidente do Legislativo araxaense recebe uma comissão de diretores do Sindicato e se coloca à disposição para atuar em benefício do servidor público municipal por meio do diálogo.

De acordo com o presidente do Sinplalto, Hely Aires, a diretoria do Sindicato apresentou duas demandas ao presidente. “Solicitamos que todo projeto que for oriundo do Executivo e que trate de matéria relacionada ao servidor público municipal, nós possamos ser notificados da sua entrada, para que possamos colaborar de forma técnica”, explica.

Ainda, segundo ele, a outra reivindicação trata da revisão da Lei Orgânica Municipal, que será feita em atendimento à uma Portaria emitida pelo presidente Raphael Rios. Hely afirma que o Sindicato quer contribuir com sugestões no capítulo que trata dos direitos dos servidores públicos municipais. “Adiantando, inclusive, a Reforma Administrativa que precisa ser feita”.

Raphael destaca que as portas da Presidência da Câmara estão abertas para toda a comunidade, inclusive representantes de classe que busquem o diálogo em prol do bem comum.