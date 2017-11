Primeiro dia do VI Fliaraxá terá Fernanda Takai com Pato Fu e grandes autores

A sexta edição do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), que tem como tema: “Língua, Leitura e Utopia”, começa na quarta-feira, 15 de novembro, com atrações e convidados muito especiais. Na área externa do Tauá Grande Hotel de Araxá, que recebe o evento pela primeira vez, será inaugurado às 9h o Espaço Gastronômico. Além disso, no período da manhã, a partir de 9h, e à tarde, às 13h30, a criançada vai poder se divertir com as brincadeiras tradicionais dos países lusófonos, organizadas pelo Museu dos Brinquedos.

A Cerimônia de Abertura acontece às 10h, com a presença do curador do festival, Afonso Borges e Antônio Gilberto, gestor da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) em Araxá. Escritores da cidade também estarão presentes na ocasião.

Um dos principais destaques do primeiro dia do festival, é a presença da jornalista, apresentadora, editora e escritora araxanense Daniella Zupo. A partir de 11h, ela vai falar sobre seu livro-documentário “Amanhã Hoje é Ontem”, baseado na websérie de mesmo nome. Na obra, aclamada pela crítica, Daniella aborda uma das fases mais difíceis de sua vida, quando descobriu que tinha um câncer de mama. O caminho doloroso para obter a cura para a doença é retratado ao longo do livro, em um relato profundo, tocante e verdadeiro. De forma crua, sem esconder as dores, as tristezas e os obstáculos, Zupo consegue mostrar com clareza como é a vivência com o câncer e as mudanças causadas por ele.

A cantora Fernanda Takai também é presença garantida no Fliaraxá às 18h. A escritora e compositora vai falar sobre seu livro infantil “O cabelo da menina”, em seguida, fará um show com a banda Pato Fu. Ainda no primeiro dia do evento, o jornalista Claudio falará sobre o tema do Festival: “Língua, Leitura e Utopia”, em seus “Delírios Utópicos”. A entrada no evento é gratuita, mais informações: www.fliaraxa.com.br.

Serviço:

VI Festival Literário de Araxá – Fliaraxá

Data: 15 a 19 de novembro – quarta-feira a domingo – ENTRADA GRATUITA

Local: Tauá Grande Hotel de Araxá – Barreiro – Araxá/MG

Informações: www.fliaraxa.com.br

Redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter em /fliaraxá