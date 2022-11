Procon Araxá está em novo endereço perto do ponto de ônibus central

Para facilitar o acesso da população, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá está em novo endereço. Situado estrategicamente próximo ao ponto de ônibus central na avenida Antônio Carlos, o órgão foi transferido para a Praça Coronel Adolfo, nº 28, no prédio onde funcionava o anexo da antiga Câmara Municipal de Araxá.

O prefeito Robson Magela visitou o local nesta terça-feira (22) para conhecer as novas instalações e o funcionamento da unidade. Na oportunidade ele destacou a importância do órgão para a população. “O Procon atende todas as classes e, principalmente, aqueles que mais necessitam do Poder Público para garantir seus direitos como consumidores. O órgão aqui em Araxá é muito bem estruturado e está à disposição de todos”, reforça.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, já houve uma procura significativa para atendimentos no novo endereço. “Esse espaço central com acessibilidade ficou muito fácil para o consumidor, todas as linhas de ônibus passam na porta, sem contar que tem estacionamento para quem vem buscar o serviço. O espaço também é mais arejado, mais amplo, proporcionando mais conforto tanto para o consumidor, quanto para o servidor”, destaca.