Procon de Araxá registra crescimento superior a 130% nos atendimentos em 2025

O Procon de Araxá registrou crescimento expressivo no número de atendimentos realizados em 2025. De acordo com o Relatório Anual do órgão, foram contabilizados 5.756 atendimentos ao longo do ano, número que representa aumento superior a 130% em comparação ao ano anterior.

O levantamento demonstra o fortalecimento da atuação do Procon Municipal e a ampliação do acesso da população aos serviços de defesa do consumidor. Além do atendimento presencial, o órgão também atua por telefone, e-mail e canais digitais, oferecendo orientações, mediações de conflitos e encaminhamento de demandas relacionadas às relações de consumo.

Segundo o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, o crescimento dos atendimentos demonstra a confiança da população no trabalho desenvolvido pelo órgão e o fortalecimento das políticas públicas de proteção ao consumidor no município.

“O Procon de Araxá vem ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Esse crescimento mostra que as pessoas estão procurando o órgão, confiando no atendimento e buscando orientação para resolver seus problemas de consumo”, destaca Rick.

Além dos atendimentos, o Procon de Araxá também desenvolve ações educativas e de conscientização voltadas à população. Entre os projetos desenvolvidos pelo órgão estão o “Procon nas Escolas”, voltado à formação de consumidores conscientes, e o “Procon na Sua Casa”, direcionado ao atendimento domiciliar de idosos e pessoas com dificuldade de deslocamento.

Rick Paranhos ressalta que o trabalho desenvolvido pelo Procon vai além da resolução de conflitos e contribui diretamente para a educação e cidadania da população.

“O objetivo não é apenas atender reclamações, mas também orientar, conscientizar e aproximar os serviços públicos das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam”, completa.