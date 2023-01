Procuradoria Geral do Município entrega auditoria da Secretaria Rural aos órgãos de fiscalização

A Procuradoria Geral do Município entregou aos órgãos de fiscalização o relatório final da auditoria que foi realizada nos contratos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária por determinação do prefeito Robson Magela. Os documentos terminaram de ser protocolados na tarde desta quarta-feira (25). O trabalho tem como objetivo analisar a execução dos contratos firmados entre o Município e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla) entre agosto e outubro de 2022.

A auditoria interna foi desenvolvida de acordo com as normas e procedimentos usuais e contemplou verificação das planilhas e contratos de todas as máquinas que prestaram serviço ao Município; a checagem dos horímetros de cada máquina e odômetro de cada caminhão; o levantamento das supostas irregularidades com visitas “in loco”; a verificação quanto a forma de medição dos serviços executados pelas máquinas e caminhões locados; e o levantamento dos problemas encontrados com as devidas correções.

Com o relatório final da auditoria da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, a Procuradoria Geral do Município vai abrir Processos Administrativos e Processos de Tomada de Conta Especial para identificar cada responsável pelas irregularidades encontradas e eventual ressarcimento aos cofres públicos. Os resultados desses processos internos do Município também serão entregues aos órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas necessárias.