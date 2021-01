Professor araxaense coordena projeto jurídico e estrutural sobre tragédia de Brumadinho; lançamento é na segunda

“Tragédia em Brumadinho – Desafios Jurídicos e Planejamento Estratégico” é um projeto coordenado pelos professores da Faculdade Asa de Brumadinho, o araxaense Rafael Tallarico e Gustavo Hermont, com o lançamento do livro na próxima segunda-feira (25), às 19h, na Câmara Municipal de Brumadinho. O evento será transmitido pelo canal da Faculdade Asa no YouTube – https://www.youtube.com/user/faculdadeasa.



O livro traz um estudo profundo sobre a tragédia que assolou uma das mais belas regiões de Minas Gerais. A obra foi elaborada coletivamente por professores do curso de Direito da Asa, cada um dentro de sua área de especialização, mestres e doutores, com visão analítica, profunda e inédita sobre o tema.



São 23 autores que querem contribuir para a recuperação de Brumadinho, bem como a prevenção de novas tragédias.

“O objetivo é dessa obra é a reconstrução de Brumadinho. Nunca poderemos deixar para trás ou esquecer o que aconteceu. Mas temos que olhar sempre para a frente. Devemos, nos momentos mais negativos da vida, tirar grandes ideias e lições. E a comunidade de Brumadinho nesse momento pode fazer isso. De uma situação de dor e até de desilusão, tirar uma grande lição para o seu crescimento”, diz Tallarico.

Ele acrescenta que o livro busca enaltecer a memória de todas as vítimas da tragédia. “E também busca o preparo efetivo de uma nova realidade e de uma nova vida para toda aquela comunidade”, reitera.