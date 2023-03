Programa Casa do Pequeno Jardineiro inicia atividades de 2023

Uma iniciativa que trabalha a educação socioambiental focada na inclusão de adolescentes. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, iniciou as atividades do Programa Casa do Pequeno Jardineiro 2023.

São 150 jovens com idades entre 14 e 17 anos que têm direito a uma Bolsa Social no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, camiseta de uniforme e alimentação no local das atividades.

O Programa Casa do Pequeno Jardineiro realiza a promoção social, geração de autonomia e renda, educação ambiental e resgate de valores e princípios. Os jovens recebem também acompanhamento familiar, com assistente social, psicólogo e educadores ambientais.

O diretor pedagógico do programa, João Paulo Ferreira, explica que são desenvolvidas atividades lúdicas, esportivas e educacionais quem promovem a transformação na vida dos alunos e familiares em situação de vulnerabilidade social.

“Durante as atividades teóricas e práticas, os adolescentes aprendem sobre direitos e deveres, profissionalização no mercado de trabalho, meio ambiente, direitos e princípios. O programa deixa de ser o único espaço de frequência regular, entendendo que educação socioassistencial torna a pessoa protagonista da sua própria história. O jovem precisa de várias composições programáticas para desenvolver seus talentos, interesses e necessidades buscando mais capacitação, conseguimos desta forma transformar a vida dessas pessoas”, reforça.