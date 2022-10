Programa da Copasa beneficiou 30 mil crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

A Copasa vai intensificar neste ano as ações de incentivo para ampliar a participação de seus funcionários no programa de estímulo à cidadania, o Confia. O programa, coordenado pela Unidade de Responsabilidade Social (Reso), visa estimular os funcionários a exercerem sua cidadania, destinando até 6% do Imposto de Renda Devido aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) nas localidades onde a empresa atua.

O objetivo é beneficiar crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, fortalecendo, com isso, a presença e posicionamento da Copasa como empresa que preza pela atuação social responsável.

Os recursos arrecadados são depositados nas contas dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente que, por sua vez, investem em parte ou na totalidade nos projetos aprovados de instituições que trabalham com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Em 2021, por exemplo, foram 41 conselhos, 90 instituições contemplados e mais de 30 mil crianças e adolescentes beneficiadas diretamente pelo Confia.

O empregado pode participar da campanha como doador ou destinador, por exemplo. Para quem declara o Imposto de Renda no modelo completo e tem imposto devido, participa como destinador e, por esse motivo, há o benefício fiscal de 6% no IRPF. Também há a possibilidade de apadrinhar alguma instituição e através de campanha entre os colegas de trabalho, angariar recursos para a instituição escolhida.

No site da Copasa www.copasa.com.br estão também disponíveis algumas informações para as instituições que desejarem participar do Confia, basta clicar em A Copasa, na janela que abrir clicar em Responsabilidade Social e depois em Programa Confia em 6%. Outras informações e/ou dúvidas podem ser esclarecidas nos telefones (31) 3250-1287 ou (31) 3250-1288 e também pelo e-mail [email protected].