Programação de vacinação de idosos abaixo de 90 anos em Araxá depende do Estado

A Prefeitura de Araxá aguarda a nova remessa de vacinas do Governo do Estado para divulgar a próxima etapa de imunização contra a Covid-19 que priorizará um novo grupo de idosos. Ainda não existe data definida, pois o cronograma depende da disponibilidade dos insumos que serão destinados ao município.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que idosos abaixo de 90 anos não procurem as Unidades de Saúde em busca da vacina e aguardem a divulgação da data, que será amplamente divulgada, quando os imunizantes estiverem disponíveis.

“Todos os municípios dependem do Governo do Estado para iniciar uma nova fase de vacinação. Nossa expectativa é que esses insumos cheguem de forma rápida em nossa cidade para que possamos estruturar nosso calendário de aplicações. Quando estivermos com esse cronograma definido, iremos divulgar para a população”, explica a secretária Diane Dutra.

A cidade dará sequência à vacinação em profissionais de saúde nesta terça-feira (16). Médicos, fisioterapeutas, dentistas e auxiliares, enfermeiros e técnicos de enfermagem serão imunizados. Os profissionais devem procurar as Unidades de Saúde que tenham sala da vacinação munidos de xerox da carteira profissional, CPF e identidade e comprovante de endereço. Os auxiliares de dentistas devem apresentar Carteira de Trabalho para comprovar a atividade.

As unidades que contam com salas de vacina são a Unicentro, Uninordeste, Unioeste, Unileste, Uninorte e Unisa.

O município recebeu até o momento 4.504 doses de vacinas. Deste total, já foram imunizadas 1.688 pessoas, sendo 244 com mais de 90 anos atendidos por drive-thru, 193 idosos moradores de instituições de longa permanência e 1.251 profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Destas, 579 pessoas já receberam a segunda dose