Programação técnica da CIMTB nos 20 anos de Araxá será a maior da história

Visando garantir a segurança de todos os participantes inscritos na abertura da Copa Internacional de Mountain Bike, entre os dias 14 e 16 de abril, em Araxá, a organização definiu a programação técnica com regras bastante específicas para as práticas na pista do Grande Hotel Termas de Araxá. Na quinta-feira (13), último dia de montagem dos estandes no evento, estará proibido andar de bike nas pistas, sendo apenas permitido percorrer o trajeto a pé.

A exceção se faz na Clínica Técnica, das 10h às 16h, para os treinadores que fizerem seus agendamentos com antecedência. Nesta ação, o objetivo principal está em que profissionais especializados façam a leitura da pista com os atletas inscritos na CIMTB para terem o maior conhecimento possível e obterem o melhor desempenho possível no dia de sua prova, evitando ao máximo os riscos de acidentes.

“Os treinadores interessados em realizar a Clínica Técnica, devem enviar e-mail para organização ([email protected]) requisitando a utilização da pista na quinta-feira. No dia da Clínica, para ter acesso à pista, o treinador deve pegar as placas da Clínica Técnica e dos seus atletas inscritos na prova na secretaria e fixá-las em todas as bikes participantes. Teremos o controle em vários pontos da pista e faremos o controle de uso permitindo apenas os bikers com placas a usar a pista”, explica Rogério Bernardes.

“Completando, é importante que a dinâmica das clínicas sejam respeitadas. Atletas que estiverem treinando na pista sozinhos, sem o acompanhamento do treinador, serão retirados mesmo que tenham a placa de identificação, pois o objetivo é justamente a troca de informação e a orientação próxima do responsável”.

Também na quinta-feira, haverá outras duas atividades previstas em programação: o Congresso Técnico presencial – XCO + XCC somente para Super Elite (Elite + Sub23), às 17h, e o Congresso Técnico para as demais categorias XCO, XCC E Maratona (somente virtual), às 18h.

Programação de sexta-feira (14)

As atividades na sexta-feira têm o início de sua programação às 8h30, com abertura da secretaria para a confirmação das inscrições e credenciamento de apoio aos atletas/equipes. Às 10h, inicia-se o treino oficial da Maratona, até às 16h, e o do XCO (exceto na pista XCC quando estiverem acontecendo provas) com término às 17h.

A ação no primeiro dia de competições tem início às 14h, a primeira bateria de largadas do XCC: Máster Masculino (acima de 34 anos), Cadete Masculino (de 23 a 34 anos), Geral Feminino (acima de 15 anos), Teen Masculino (de 12 a 18 anos), e Elétrica Masculino (acima de 15 anos). A cereja do bolo acontecerá às 15h30 e 16h30, com as Super Elites Feminina e Masculina, respectivamente. A premiação do dia será logo em seguida, às 17h30.

Programação de sábado (15)

O dia começa com abertura da secretaria, às 8h. Logo em seguida, às 8h20, tem vez a primeira largada das E-MTB Elétricas: Masculina Pro, Masculina Geral e Feminina. Às 10h20 é a vez da segunda largada, o XCO Classe 1 para as Super Elites Masculina e Feminina. A premiação das duas largadas será às 12h15.

Das 12h30 às 17h acontece o treino do XCO (trecho usado pelo XCM não poderá ser usado no treino do XCO). Às 14h é vez da terceira largada, para a tradicional Maratona no circuito de cerca de 15 km por volta, para um total de 17 categorias (E-MTB Masculina, E-MTB Feminina, Ultra, Expert, Cadete, Master, Segurança Pública, Veterano, Peso Pesado, PCD, Duplas, Gravel, Open Feminina, Turismo, Hand Bike). A premiação da Maratona ocorre às 18h.

Programação do domingo (16)

No último dia de competição, a secretaria abre mais cedo, das 7h30 às 13h. A primeira largada do dia será às 8h, com as categorias masculinas Sub17, Sub15, ULTRA, Sub55, Sub60, Sub65, Over65, Sub12. Logo em seguida mais uma largada para homens, às 10h, com as categorias Sub30, Sub35, Sub40, Sub45 e Sub50. A premiação da primeira largada acontece às 10h30. Grande festa dentro da CIMTB, a categoria Mirim tem sua largada às 11h30. Vale ressaltar a novidade da categoria Sub12, criada esse ano, para crianças de 9 a 11 anos que já estão com a técnica mais desenvolvida.

Ao meio-dia (12h), é a vez das mulheres tomarem conta da pista no Grande Hotel, com a terceira largada: Super Elite, Júnior, Sub17, Sub15, Sub40, Sub50, Over50, Sub12. Às 13h acontece a premiação da segunda largada, seguida do Concurso de Redação e Desenho. Os homens da Super Elite e da Júnior encerram a edição de 20 anos de Araxá às 14h. Às 14h30 e 16h15 acontecem as premiações das largadas 3 e 4, respectivamente.

Inscrições abertas

As inscrições para a histórica edição de 20 anos da etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) já estão abertas. Entre os dias 14 e 16 de abril, os melhores ciclistas do Brasil e do mundo estarão em ação nas trilhas nos arredores do Grande Hotel Termas de Araxá. Para garantir vaga em uma das 46 categorias das disputas em três modalidades – Cross Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC) e Maratona (XCM) – os ciclistas devem acessar o site do evento www.cimtb.com.br e clicar no menu Inscrições.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center.

História da CIMTB

A organização da CIMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Em 2022, a CIMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Mais informações sobre a CIMTB:

Site: https://www.cimtb.com.br

Instagram: http://www.instagram.com/cimtb

Facebook: http://www.facebook.com/cimtb/

Twitter: http://www.twitter.com/cimtb_oficial