Projeto de Futebol Feminino está com inscrições abertas em Araxá

A Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para turmas de futebol feminino. O projeto vai contemplar crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos que estejam matriculadas na rede regular de ensino. As aulas serão realizadas no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), três vezes por semana, nos períodos da manhã e tarde.

Os treinos serão abertos à comunidade e comandados pelo professor Fernandinho Luxa – Licença B, com registro na CBF, com o apoio do assessor de Esporte Especializados, Márcio Rosa. Para realizar as inscrições, os pais ou responsáveis pelas meninas devem comparecer na sede da Secretaria de Esportes Amador e Rural de Araxá (antigo ATC), com declaração de escolaridade, atestado médico, cópia da identidade da aluna e do responsável e comprovante de residência.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o objetivo é oferecer nas unidades esportivas e de lazer do município atividades para promover a qualidade de vida das pessoas. “Os treinos serão gratuitos e vamos preparar as alunas para o esporte e para a vida. A participação no projeto, por exemplo, será condicionada à matrícula e frequência escolar. Convidamos todas as garotas de Araxá para participar dessa atividade”, destaca.

Inscrições

Projeto Futebol Feminino

Sede da Secretaria de Esportes: Centro Esportivo Álvaro Maneira

Endereço: Av. Imbiara, nº 620, Centro

Telefone: (34) 3691-2031

Público-alvo: Crianças e adolescentes do sexo feminino de 8 a 15 anos