Projeto de futsal prorroga as inscrições para crianças e adolescentes em Araxá

O projeto social “Futuros Campeões” prorrogou as inscrições para turmas de futsal a crianças e adolescentes de 9 a 15 anos em Araxá.

As matrículas são realizadas no ginásio do bairro São Geraldo nos dias 28 e 31 de maio, das 8h30 às 17h. O projeto é gratuito e aberto para toda a comunidade.

As turmas serão divididas em quatro categorias, sub-9 (nascidos em 2012-2013), sub-11 (nascidos em 2011 e 2010), sub-13 (nascidos em 2009 – 2008) e sub-15 (nascidos em 2007-2006).

Para inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais da criança e do responsável (maior de 18 anos), como RG, CPF e comprovante de residência.