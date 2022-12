Projeto Mãos à Obra continua com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Ação Social continua com inscrições abertas para famílias de baixa renda que desejarem aderir ao programa Mãos à Obra. O projeto, que tem o objetivo de conceder a doação de materiais de construção para famílias em estado de vulnerabilidade social e que necessitam de pequenas reformas em suas moradias, disponibiliza até R$ 8.000,00 como auxílio em materiais para o beneficiado realizar sua obra.

O projeto também disponibiliza assistência técnica qualificada para os beneficiados. Muitos imóveis da cidade foram construídos sem o apoio de um profissional especializado ou ficaram com estrutura inacabada, com umidade ou sem ventilação, e que acabam comprometendo a saúde dos moradores. Moradores do bairro Max Neumann, por exemplo, que completaram 10 anos no Programa Minha Casa, Minha Vida e receberam o termo de posse (para imóveis quitados), já podem ser contemplados pelo Mãos à Obra.

Entre outros critérios analisados, o morador deve ser o proprietário do imóvel e esse mesmo local deve estar em condições de reforma. Não existe limite de vagas para participar do projeto, que é permanente. Mais de 130 famílias já foram contempladas e estão na fase de recebimento dos materiais. Portas, janelas, cimento, tintas, madeira, telhas, pisos, areia, barras de segurança, entre outros itens, são os materiais disponíveis para as pequenas reformas e acabamentos incluídos no Mãos à Obra.

Os interessados em participar do Mãos à Obra devem possuir renda bruta familiar de até R$ 3.424,00, sendo:

– R$ 3.424,00 – Família com duas crianças ou mais;

– R$ 2.924,00 – Família com apenas uma criança;

– R$ 2.424,00 – Famílias sem crianças.

Para participar do processo de seleção do programa, o morador interessado deve realizar o cadastro e agendamento através do site oficial do projeto ( www.maosaobra.araxa.mg.gov.br ).

Os profissionais alertam que após o agendamento o inscrito deve comparecer no setor específico, no dia e hora marcados, em posse de toda a documentação exigida: Documento de Identidade com foto (RG ou CNH), CPF, Folha Resumo do CadÚnico atualizado, comprovante de renda de todos da família, fotos atualizadas do imóvel e comprovante regular da propriedade.