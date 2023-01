Projeto “Quarta-feira do Povo” é retomado pela Prefeitura de Araxá

Sugerir e reivindicar ações para a gestão da cidade diretamente ao prefeito municipal. Este é objetivo do projeto “Quarta-feira do Povo”, que retomou suas atividades nesta quarta (11). Os encontros são agendados com antecedência na sede do Poder Executivo, no Centro Administrativo, localizado na avenida Rosália Isaura Araújo, nº 275, ou pelo telefone 3691-7023.

A promotora de vendas Suely de Jesus Vicente destaca que a Quarta-feira do Povo é uma importante ação para aproximar a comunidade da Prefeitura de Araxá.

“Este projeto é maravilhoso para nós, araxaenses! É por meio dele que o prefeito pode exercer um papel ainda melhor perante a sociedade, ajudando a solucionar os desafios que vão surgindo, e nós o papel de cidadãos que participam das ações da gestão”, comenta.

As demandas apresentadas são analisadas imediatamente pelo prefeito Robson Magela e assessoria. “O nosso principal intuito é abrir as portas da Prefeitura de Araxá e escutar atentamente cada pessoa, que exerce o verdadeiro papel de cidadão. Esperamos que toda a população apresente sugestões para seu bairro, para a cidade e reivindique ações que possam melhorar a vida da comunidade em todos os setores, como Saúde, Educação ou Esporte, por exemplo. Dessa forma, vamos tentar solucionar a questão exposta com maior agilidade, sempre que for possível”, destaca o prefeito.