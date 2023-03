Prorrogadas as inscrições para Especialização em Gestão Pública em Saúde; Polo UAB Araxá oferta 30 vagas

O Polo da Universidade Aberta (UAB) de Araxá informa que foram prorrogadas as inscrições para o Curso de Especialização Gestão Pública em Saúde, na modalidade Educação a Distância. O novo prazo é até o dia 29 de março e a taxa de participação no processo seletivo é de R$ 150 (é possível solicitar a isenção).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do endereço eletrônico ( http://cursos.fau.org.br/ ). O curso é gratuito e ofertado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), destinado para profissionais da rede pública de saúde. Podem se inscrever as pessoas egressas de cursos de graduação de longa duração (graduação plena – bacharelados ou licenciaturas) e tecnólogos graduados em nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

São 18 meses de duração e 30 vagas ofertadas para Araxá, sendo 5% (cinco por cento) destinada aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência e 20% (vinte por cento) das vagas reservadas aos pretos, pardos e indígenas.

Todas as vagas serão preenchidas, de acordo com a ordem de inscrição do candidato no sistema do processo seletivo, em conformidade com as informações registradas no momento da finalização da inscrição, considerando data, hora, minuto e segundo.