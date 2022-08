Prova do Concurso de Guardas Patrimoniais da Prefeitura de Araxá já tem data marcada

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa aos inscritos no Concurso Público para o preenchimento de vagas de Guarda Patrimonial que as provas serão aplicadas no próximo dia 21 de agosto, às 9h30, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), na av. Ministro Olavo Drummond, 05, bairro São Geraldo. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com 1 hora de antecedência.

O secretário de Segurança Pública, Daniel Rosa, ressalta que para a Administração Municipal esse é um momento muito importante. “Além da ampliação do quadro de servidores efetivos, o concurso é uma garantia para o Município poder investir mais na qualificação e capacitação dos seus profissionais, garantindo mais segurança para a população e a preservação dos prédios públicos”.

O concurso para Guarda Patrimonial oferece 190 vagas, sendo 19 exclusivas para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, para uma remuneração de R$ 1.212,00 e mais benefícios. O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha, teste de esforço físico e avaliação psicológica. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, terá 25 questões com 04 opções de resposta, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos.

Desde a última quarta-feira (03), o candidato pode imprimir seu Cartão de Inscrição contendo o local, dia e horário da realização das provas acessando o site: www.imamconcursos.org.br ou o site da Prefeitura de Araxá através do link: https://bit.ly/3QlppBI

Para imprimir o Cartão, o candidato deve acessar o site, digitar o CPF ou e-mail e senha, clicar em entrar, clicar em Minhas Inscrições, selecionar a inscrição e clicar em CDI (Comprovante Definitivo de Inscrição).