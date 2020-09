PT de Araxá define Jales André e Reginaldo Donisete para prefeito e vice nas Eleições 2020

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Araxá lançou seus nomes para a disputa pela Prefeitura de Araxá nas Eleições 2020. A legenda vem com a dobradinha professor Jales André para prefeito e o empresário Reginaldo Donisete para vice. A convenção foi realizada no dia 9 de setembro, na sede do Sima. O PT deve concorrer as eleições com chapa pura.

O partido também oficializou 22 candidatos para vereador, sendo 15 homens e sete mulheres.

Jales André comenta que, se eleito, fará uma gestão prioritariamente focada nas pessoas. “Um governo mais humano, mais igualitário, para que possamos ter uma Araxá mais feliz. O que me motiva estar hoje como candidato pelo é saber que podemos transformar a vida do povo de Araxá. É saber que podemos construir uma Araxá diferente, onde os bairros são prioridade, onde a classe trabalhadora é respeitada e valorizada, com seus direitos garantidos e protegidos.”

Ele acrescenta temas como educação, segurança e saúde não podem ser somente pautas de discurso. “Precisam fazer parte da vida concreta das pessoas. Com nosso nome posto, iremos caminhar ganhando as ruas de Araxá, as redes sociais e os meios de comunicação. Temos uma candidatura popular, com representatividade, de um professor que veio da educação pública e que pode e vai fazer muito pela classe de trabalhadores. Veio do bairro, para cuidar do bairro e do povo pobre da nossa cidade”, conclui.