PTB lança empresário Sérgio Chaer para prefeito e advogado Jean Carlo para vice

Em convenção realizada no dia (16), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) lançou o empresário Sérgio Chaer para candidato a prefeito de Araxá e o advogado Jean Carlo Madalena como vice.

Com a oficialização do apoio do partido Podemos, houve o lançamento da coligação “Araxá Merece Mais” (PTB e Podemos). O PTB terá cerca de 20 candidatos para vereador.

“O que me levou a ser candidato é querer contribuir com a cidade que abriga minha família, desde os meus avós e a mim próprio, com o meu conhecimento nas áreas pertinentes à administração pública e minha experiência profissional em gestão, pois este é o anseio da população; um gestor capacitado com novas ideias e ideais”, destaca Sérgio Chaer.

“Araxá precisa de renovação com pessoas comprometidas com a população”, acrescenta Jean Carlo.