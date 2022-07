Qualifica Araxá: Parceria oferta abre inscrições para cursos gratuitos de formação profissional

Mão de obra capacitada e geração de emprego. A Prefeitura de Araxá, por meio da agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) firmaram parceria para que cursos de qualificação profissional possam ser disponibilizados gratuitamente à comunidade. As inscrições começam nesta quinta-feira (14), com a oferta de seis cursos de formação para diferentes áreas, através do Projeto Qualifica Araxá.

As inscrições poderão ser feitas diretamente na sede do Sine em horário comercial – rua Dr. Franklin de Castro, 178, Centro – para os cursos de Atendente de Farmácia, Cuidador de Idosos, Garçom, Práticas Contábeis, Promotor de Vendas e Recepcionista, que foram criados de acordo com a demanda do mercado de trabalho, além de oportunizar a busca pelo primeiro emprego.

O coordenador do Sine Araxá, Luis Flávio de Melo, diz que as consequências para as qualificações ofertadas serão positivas. “Com a realização de ações como essa, a médio ou curto prazo, os empresários que investem ou buscam investir na cidade poderão contar cada vez mais com funcionários capacitados e aptos para as exigências do mercado de trabalho atual”, relata.

O prefeito Robson Magela reitera a importância de ações que buscam a inserções no mercado. “Promover oportunidade a tantas pessoas que buscam e se interessam pela atualização no mercado de trabalho é um dos propósitos da gestão, que fechou esta importante parceria com o Senac. Isso afeta diretamente no desenvolvimento econômico de nosso município e social em nosso munícipio”, destaca o prefeito.

O Sine Araxá está localizado na Rua Dr. Franklin de Castro, nº 178 – Centro. Para mais informações: 3691-7046 ou 3691-7049.