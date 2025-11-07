Quartas de final do Ruralão 2025 começam neste fim de semana no Estádio Fausto Alvim

As emoções do futebol amador seguem a todo vapor com a chegada das quartas de final do 32º Campeonato Ruralão. A competição é promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A partir deste sábado (8), as oito equipes classificadas voltam a campo em busca de uma vaga nas semifinais do torneio, que é um dos mais tradicionais do esporte amador da cidade.

Nesta fase decisiva, todas as partidas de ida e volta serão realizadas no Estádio Municipal Fausto Alvim, nos dias 8, 9, 15 e 16 de novembro.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes (Dedé), destaca o equilíbrio e o bom nível técnico da competição.

“Chegamos em um dos momentos mais emocionantes do Ruralão. As equipes vêm mostrando muita dedicação e vontade dentro de campo, o que reforça a força do futebol amador de Araxá. Agora, nas quartas de final, a disputa promete ser ainda mais acirrada e contamos com a presença do público no Fausto Alvim para prestigiar os jogos”, afirma Dedé.

Nesta etapa não há vantagem para as equipes classificadas. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, a vaga será decidida nos pênaltis. O mesmo critério será utilizado nas semifinais e na final do campeonato.

Quartas de final – Jogos de Ida

Local: Estádio Municipal Fausto Alvim

Sábado, 8 de novembro

15h – Santo Antônio x São Geraldo

17h – Ajesp x Fazenda Máfia

Domingo, 9 de novembro

8h30 – Estância City x Amigos

10h30 – Chácara Dona Adélia x Santa Vitória

Quartas de final – Jogos de Volta

Local: Estádio Municipal Fausto Alvim

Sábado, 15 de novembro

15h – Santa Vitória x Chácara Dona Adélia

17h – Amigos x Estância City

Domingo, 16 de novembro

8h30 – Fazenda Máfia x Ajesp

10h30 – São Geraldo x Santo Antônio

Os vencedores avançam para as semifinais, com os seguintes cruzamentos definidos pela Secretaria Municipal de Esportes:

• Estância City ou Amigos x Ajesp ou Fazenda Máfia

• Chácara Dona Adélia ou Santa Vitória x Santo Antônio ou São Geraldo