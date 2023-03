Queima do Alho terá participação de seis comitivas e 13 atrações artísticas

Uma comitiva formada por 54 integrantes e que tem como especialidade pratos tradicionais como a vaca atolada, feijão tropeiro, feijão amigo, arroz carreteiro, paella mineira, fígado com jiló, farofa de abobrinha, farofa de jiló, linguiça artesanal e torresmo. A Comitiva Chapadão, de Serra do Salitre, está confirmada na Queima do Alho do Araxá Rodeio Show, no dia primeiro de abril. “Estamos felizes pelo convite e esperamos que o evento seja grandioso com muita fartura e que o povo venha com bastante alegria e vontade de festejar”, diz Mariney Fátima da Silva Ribeiro, uma das fundadoras da comitiva.

A Comitiva Chapadão é formada por homens, mulheres e crianças que participam ativamente dos eventos. “O nosso trabalho é totalmente voluntário e direcionado para a realização de eventos de cunho beneficente”, conta Mariney. “A comitiva Chapadão tem como marca registrada a diversidade dos integrantes e a mistura do tradicional com contemporâneo no modo de conduzir a preparação dos pratos. Alegria, união e o espírito de ajudar próximo é o nosso lema”, conclui.

Comitivas confirmadas

A organização da Queima do Alho do ARS já confirmou a participação de seis comitivas na edição deste ano. Veja a lista:

· 100% Rural

· Edidany Barbosa

· Tropeiros da Canastra

· Chão Mineiro

· Porto Real

· Chapadão

Atrações culturais

Os artistas que vão participar da 5ª Queima do Alho também já foram confirmados. São eles:

· Flávio e Leandro

· Vitor e Versol

· Luiz Neto e Gustavo

· Banda 100% Caipira

· Samba Quente

· Liim Zaab

· Haroldo Jr.

· Jeane e Eliane

· Henrique Lenin

· Batidão do Sertão

· Douglas Henrique e Magalhães

· Lippe e Fernando

· Jhon Vitor e Rafael

Venda de Ingressos

As vendas de ingressos para a Queima do Alho do ARS já começaram. O valor do ingresso é de R$70. São vários pontos de venda. (veja abaixo). A arrecadação novamente beneficiará entidades de Araxá: Lar Ebenezer, Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, Ampara, SOS, Equoterapia Prosseguir e Obras Sociais Jesus te Ama (Chicão).

Tradição

A Queima do Alho abre oficialmente as atividades do Araxá Rodeio Show. No dia primeiro de abril, a partir das 11 horas, no Parque de Exposições, a população poderá viver momentos inesquecíveis, com uma decoração especial, muita música e comida boa preparada por comitivas regionais.

Uma novidade é que neste ano o público vai poder conferir no local a exposição intitulada “Caminho dos Tropeiros” e votar no prato que mais gostou. O cardápio será divulgado em breve.

Serviço

Queima do Alho 2023 – ARS

Data: 1º de abril

Onde: Parque de Exposições

Horário: a partir de 11h

Ingressos limitados

Valor: R$ 70

Onde comprar:

ARAXÁ

➡️ LOJAS ZEMA – Av. Getúlio Vargas, 120 – Centro e R. Pres. Olegário Maciel, 284

➡️ NAS CINCO UNIDADES DA CURARE – Praça Governador Valadares, na Vila Fertiza, no Urciano Lemos, no Posto Deck e no Araxá Center Shopping

➡️ESTILO MODA COUNTRY – R. Pres. Olegário Maciel, 1070 A

➡️LA ROPA HOMEM – R. Calimério Guimarães, 524

➡️LINKS CALÇADOS – R. Olegário Maciel, 120

➡️BELLE ALENCAR – Av. Vereador João Sena, 103

IBIÁ

➡️LOJA ZEMA – Praça Santa Cruz, 06

➡️FRANCISCO JUNIOR – Rua 25, 42 – CENTRO

PRATINHA – CAMPOS ALTOS – SACRAMENTO – TAPIRA- PERDIZES – SANTA JULIANA – SERRA DO SALITRE

➡️ Lojas Zema

Vendas online pelo site e app: Quero 2 Ingressos.