Rally Minas Brasil: percurso duro exigiu técnica e resistência física dos competidores

A chuva esperada não veio, mas não faltaram dificuldades no primeiro dos três dias do 5º Rally Minas Brasil, prova de abertura do Brasileiro de Rally Cross-Country, em Araxá (MG). A especial cronometrada de 202 quilômetros – que passou pela cidade de Pratinha – testou pilotos e navegadores com trechos de erosão, pedras e a travessia de uma serra com subidas e descidas sinuosas beirando penhascos.



Também houve trechos mais rápidos, em que as chuvas dos dias anteriores ajudaram a deixar o piso bastante escorregadio, tornando difícil manter o controle dos veículos.

Coincidência ou não, os vencedores do prólogo voltaram a ser os mais rápidos nas motos, carros e UTVs. Nas duas rodas, o francês Adrien Metge (Yamaha) superou Bissinho Zavatti e Gabriel Soares, o ‘Tomate’, ambos da Honda. “Foi um dia difícil, com alguns trechos de cascalho e outros setores bem lisos (por conta da chuva). Por isso, eu preferi diminuir o ritmo e atacar nas partes secas e nas retas longas (mais velozes). Ainda assim venci o dia, é muito bom começar desta maneira”.



Nos carros, Rodrigo Aché e Kaíque Bentivoglio (Ford Ranger V8 T1 / X Rally) voaram neste dia bastante exigente, batendo os atuais campeões brasileiros e companheiros de equipe Marcos Baumgart e Beco Andreotti (Ford Ranger V8 T1 / X Rally), por mais de seis minutos. “Uma prova muito legal, como nós gostamos. Foi técnica, com muitas partes sinuosas, e exigente fisicamente. O Kaíque é um monstro sagrado da navegação, gabaritou o dia. Feliz por ter sido o mais rápido no prólogo e nessa etapa. Mas ainda faltam dois dias, temos que manter o ritmo para terminar na frente”, comentou Aché.



Ótimo desempenho também de Glauber Fontoura e Marcos Panstein (Toyota Hilux / FD) – o piloto paulista anda pela primeira vez com o modelo japonês e volta ao rally cross-country após um período fora das competições.



Já nos UTVs, Denísio Nascimento e Gunnar Dums (Can-Am / Bompack Racing) se surpreenderam com a primeira posição. Assim como Metge nas motos, os catarinenses adotaram um ritmo mais conservador na parte mais técnica da especial e escaparam dos problemas que prejudicaram vários de seus adversários. “A organização havia alertado que a partir do quinto quilômetro e até o 50 era necessário cuidado. Tivemos bastante cautela e conseguimos mais um ótimo resultado. Para os próximos dias de disputa será mais do mesmo: seguiremos cautelosos, mas com um ritmo bom”.



Eles superaram João Pedro Franciosi / César Valandro (Polaris RZR/ Cotton Racing) e Gabriel Cestari / Jhonatan Ardigo (Can-Am/ Cotton Racing), os melhores na categoria UTV 2.



Nesta sexta-feira (10), a segunda etapa do Rally Minas Brasil contará com uma especial de 183 quilômetros passando por Tapira. A promessa da organização é de que ela será mais rápida que a da véspera, mas novamente com erosões, pedras e trechos de serra.

5º Rally Minas Brasil



Primeira etapa (202km)



Carros

1. Rodrigo Aché / Kaíque Bentivoglio (Ford Ranger V8 T1 / X Rally) 2h34min24

3. Marcos Baumgart / Beco Andreotti (Ford Ranger V8 T1 / X Rally) 2h40min36

2. Glauber Fontoura / Marcos Panstein (Toyota Hilux V8 T1 FIA / FD Rally) 2h41min43

4. Marcos Moraes / Fábio Pedroso (Polaris RZR Pro P / MEM) 2h42min08

5. Mauro Guedes / Flávio França (Ford Ranger V8 T1 / X Rally) 2h43min00



Motos

1. Adrien Metge (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) 2h39min24

2. Bissinho Zavatti (Honda CRF 450RX / Honda Racing) 2h41min35

3. Gabriel Soares (Honda CRF 450RX / Honda Racing) 2h45min26

4. Gabriel Bruning (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) 2h45min59

5. Ricardo Martins (Yamaha YZ 450F / IMS Yamaha) 2h46min55



UTV

1. Denísio Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am Maverick / Bompack) 2h39min13

2. João Pedro Franciosi / César Valandro (Polaris RZR / Cotton Racing) 2h41min48

3. Gabriel Cestari / Jhonatan Ardigo (Can-Am Maverick / Cotton Racing) 2h41min59

4. Tomas Luza / Humberto Ribeiro (Polaris RZR / Cotton Racing) 2h42min20

5. Jorge Wagenfuhr / Robson Schuinka (Polaris RZR / Lifesil.com) 2h43min18



Programação



10/03 – Sexta-feira

8:00h – Largada Especial

19:00h – Briefing



11/03 – Sábado

8:00h – Largada Especial

19:00h – Cerimônia de Premiação



O 5º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Transmáquinas, GHIA Investimentos e Jeep Clube Araxá.



Supervisão: CBM, CBA, FMEMG e FMA