Raphael faz alerta para segurança no trânsito e respeito aos ciclistas

O vereador Raphael Rios usou a Tribuna na tarde desta terça-feira (16), para cobrar mais investimentos na mobilidade urbana devido a falta de estrutura viária e segurança para pedestres e ciclistas. Recentemente, uma atleta foi atingida por um caminhão na avenida José Ananias de Aguiar, popular Comboio, durante seu treino de ciclismo. A via tem grande fluxo de veículos pesados e apresenta riscos a quem passa de bicicleta pelo local.

Raphael destaca que não são raros os casos envolvendo atropelamentos em Araxá, muitos causam com lesões graves nas vítimas ou até mortes. Ele defende medidas urgentes para proporcionar mais segurança para ciclistas no trânsito.

Ele apresentou uma pesquisa feita pela Organização Transporte Ativo, com patrocínio do Itaú e que revela o perfil de quem usa a bicicleta para se locomover nas cidades do todo o país. No levantamento, foram ouvidos mais de 5 mil ciclistas e, a maioria utiliza a bicicleta como meio de transporte para o trabalho.

No quesito segurança, a maior parte dos ciclistas reclama de falta de respeito de condutores motorizados. Entre outros questionamentos estão a necessidade de estrutura adequada (principalmente ciclovias) e mais ações de segurança no trânsito.

Quando o assunto são os acidentes, 20% dos ciclistas responderam que já foram vítimas pelo ao menos uma vez nos últimos três anos.

E o último quesito destacado pelo vereador foi relativo às necessidades que levariam o ciclista a pedalar mais. Ter mais infraestrutura cicloviária foi o item apontado por 50% dos pesquisados.

Raphael afirma que é preciso fazer um levantamento em Araxá e identificar, junto aos que usam esse meio de transporte, seja para trabalho ou lazer, quais as falhas no nosso sistema viário e buscar soluções. Destacou que há vários exemplos de cidades, onde o sistema de ciclovias realmente funciona, para aplicar a curto e médio prazo em nossa cidade.

Reparos em escolas municipais

Raphael ressaltou a importância da iniciativa para garantir manutenção e reparos nas escolas municipais. “Parabenizo a Administração Municipal que viu a coerência da nossa cobrança e montou essa equipe de trabalho que já está atuando. Aproveito para agradecer também ao Ministério Público que abraçou a causa com a gente nesse trabalho que todo o município é beneficiado”, afirma.

Indicação

– À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: recapeamento e avaliação de demais ações de melhorias na rua Anísio Simões Borges, no bairro Boa Vista.

Moções

Raphael Rios apresentou também Moção de Congratulações e Reconhecimento às escolas campeãs da 11ª Copa Rio Branco de Futsal Infantil 2019:

– Campeã Categoria Pré-Mirim – Escola Gol de Placa;

– Campeã Categoria Fraldinha – Escola Zap;

– Campeã Categoria Mirim – Escola Sesc.