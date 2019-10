Raphael Rios acompanha manutenção e reparos na Escola Dona Gabriela

A implantação da equipe permanente de pequenos reparos para realizar manutenção nas escolas e creches municipais foi destacada pelo vereador Raphael Rios, no uso da tribuna nesta terça-feira (1°). A Escola Municipal Dona Gabriela, no Centro, foi a primeira a receber melhorias, que foram concluídas depois de quatro meses de trabalho.



Raphael Rios, que durante 2017 fiscalizou todas as unidades municipais de ensino e entregou relatório ao prefeito Aracely de Paula, à Secretaria de Educação e ao Ministério Público, retornou à Dona Gabriela para conferir o resultado, que, na sua avaliação, foi muito positivo.



Reparos na parte elétrica e hidráulica, no telhado e piso em volta da quadra coberta, eliminação de infiltrações, pintura geral, instalação de toldos nas salas de aula, conserto de portas e fechaduras, substituição de lâmpadas queimadas e, principalmente, o isolamento dos banheiros do térreo na área do refeitório foram as melhorias realizadas.



“Recente pesquisa da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) demonstrou que escolas bem cuidadas, bem estruturadas, com ambiente saudável para o desenvolvimento escolar antigiram os melhores resultados nas avaliações do governo”, relata o vereador.



“Apresentei um relatório de demandas com coerência, o que realmente cada escola precisa, um trabalho feito com seriedade, sem expor alunos e profissionais, e agora tivemos esse resultado bastante significativo na Dona Gabriela. Agora são 610 alunos e 71 profissionais beneficiados. Esperamos que o trabalho prossiga”, ressalta Raphael Rios.



A Escola Municipal Aziz J. Chaer, uma das mais precárias apontadas pelo relatório, está recebendo reforma geral e ampliação.













Demais ações



– Indicação à Secretaria de Serviços Urbanos para nivelamento de bueiro na rua Totonho Pereira, no bairro Santo Antônio, e recolocação de tampão de bueiro na rua América Aparecida Hordones, no bairro Jardim Europa 3.



– Moção de Congratulações aos futuros membros da Academia Araxaense de Letras – Luiz Humberto França, Rodrigo Feres, Marcus Paulo Queiroz Macêdo, Estêvão Xavier e José Otávio Lemos.



– Moção de Pesar aos familiares da Sra. Maria da Glória Vilaça Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de setembro.