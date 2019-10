Raphael Rios cobra construção de novas casas populares e implementação de políticas públicas habitacionais

Com um déficit habitacional crescente, há três anos Araxá não é beneficiada com programas habitacionais para construção de casas populares. Esse foi o destaque da Tribuna do vereador Raphael Rios durante a Reunião Ordinária desta quinta-feira (31) na Câmara Municipal. Raphael voltou a alertar sobre as áreas invadidas e cobrou à Administração Municipal quanto às ações previstas no Plano de Governo da atual gestão 2017/2020, principalmente sobre previsão de programas habitacionais que ainda não foram desenvolvidos.

Entre as preocupações de Raphael, está a aproximação do período das chuvas, visto que muitas das invasões são feitas próximas aos leitos de córregos. Raphael apresentou novas fotos e relatos de áreas invadidas nos bairros: Bom Jesus, Boa Vista, São Domingos, São Francisco e Santa Maria.

O vereador apresentou indicação à Secretaria de Ação e Promoção Social cobrando a implementação das ações de políticas públicas habitacionais que constam no Plano de Governo do Prefeito Aracely de Paula para a Gestão 2017/2020, entre elas a construção de mais casas populares no perímetro urbano e na zona rural, além de um programa habitacional específico ao servidor público municipal.

Segundo Raphael, a Prefeitura tem cerca de 40 ações de reintegração de posse em andamento na Justiça. Ele voltou a falar que essa situação não é boa para o município, que cresce de forma desordenada, mas também é ruim para as famílias que sofrem com a falta de infraestrutura, água encanada, saneamento básico e energia.

“O avanço das áreas invadidas demonstra a falta de controle sobre o problema. Além disso, deixa evidente a urgência para a construção de novas casas populares em Araxá. Políticas públicas de habitação precisam de continuidade. Já são mais de três anos que a administração não entrega residências para a população mais carente”, diz.

Raphael também abordou sobre a importância de processos de sorteios justos para contemplar quem realmente precisa das casas.

Demais ações

– Limpeza, obra de rede pluvial e instalação de alambrado na rua Gustavo Rios / Bairro Morada do Sol;

– Envio da equipe da Zoonoses para providências referentes à infestação de escorpiões no bairro Morada do Sol;

– Pintura de faixas de pedestres e instalação de quebra-molas na rua Marechal Deodoro;

– Substituição da iluminação pública utilizada atualmente na Rua Santo Antônio por lâmpadas de LED;

Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa

– Moção de Congratulação e Reconhecimento às servidoras da Escola do Legislativo: Estela Santiago, Isabella Almohalha e Cristiene Cardoso pela realização do Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa, realizado no sábado, 19 de outubro, na Câmara Municipal.