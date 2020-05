Raphael Rios cobra informações sobre atividades nas áreas de educação e saúde durante a pandemia

Vereador Raphael Rios iniciou seu pronunciamento, na reunião ordinária desta terça-feira (5), solicitando, por meio de indicação à Secretaria Municipal de Educação, as atualizações do plano de trabalho para o ano letivo 2020, em função do período de pandemia da Covid-19.

Segundo o vereador, a sua preocupação é a forma de organização desse plano de trabalho, tendo em vista que são mais de 10 mil alunos atendidos pelo município e mais de 2 mil profissionais, qual plataforma será ofertada, como será o atendimento ao aluno que não tem computador e/ou internet em casa e qual treinamento foi disponibilizado aos professores.

Raphael solicitou ainda que sejam distribuídos equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais que voltaram ao trabalho nas escolas.

Investimentos para enfrentamento da Covid-19

Outra indicação apresentada pelo vereador Raphael Rios foi a solicitação de um relatório da Secretaria Municipal de Saúde com divulgação de todos os investimentos realizados para a prevenção e combate à Covid-19, como materiais, equipamentos e insumos, assim como o que já chegou em Araxá.

Em um levantamento feito no Portal da Transparência, Raphael constatou aquisições de móveis hospitalares, válvulas reguladoras, óculos de proteção, protetores faciais, máscaras, testes rápidos, ventiladores pulmonares, contratação de exames, entre outros.

O vereador reforçou que o envio dessas informações é uma cobrança da população para ter conhecimento de forma mais clara sobre todas as medidas que estão sendo realizadas frente à pandemia, e a Prefeitura de Araxá deveria utilizar melhor seus canais de comunicação para esta finalidade, a exemplo de diversas cidades.