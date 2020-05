Raphael Rios cobra mais segurança em via pública e recebe resposta sobre reestruturação do calendário escolar

Vereador Raphael Rios iniciou seu pronunciamento, nesta terça-feira (19), cobrou, novamente, mais segurança e manutenção da sinalização de solo na avenida Pedro de Paula Lemos, uma das principais vias do Setor Norte. Diversos acidentes acontecem com frequência no local, e o vereador reapresentou indicação que foi feita em setembro de 2019 à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, reiterando a necessidade de providências.

Resposta reestruturação do calendário escolar

Outro assunto na pauta do vereador foi um agradecimento à secretária municipal de Educação, Edna Campos, que respondeu indicação sobre os critérios de replanejamento do calendário escolar 2020 das unidades municipais.

Ela informou que a Secretaria de Educação está em fase de aquisição de uma plataforma a distância para trabalhar o conteúdo, reiterando a importância de manter o vínculo entre escolas e alunos. Em relação aos alunos que não têm acesso à internet, Edna explicou que o conteúdo está sendo trabalhado com materiais impressos.

Coronavírus, dengue e vacinação

O vereador também abordou na tribuna três importantes assuntos relacionados ao setor de saúde.

Ele cobrou duas solicitações que até agora não foram respondidas pela secretária Diane Dutra, reapresentando indicações. A primeira é sobre os investimentos feitos até o momento para o enfrentamento ao coronavírus, como materiais, insumos, equipamentos, acrescentando também sobre o número de aquisições de testes rápidos e os critérios estabelecidos para aplicação dos mesmos.

A segunda é sobre a dengue em Araxá, tendo em vista que a Secretaria de Saúde não apresentou dados referentes ao número de notificações, casos confirmados, ações adotadas, entre outros.

O terceiro assunto foi um pedido para que as Unidades de Saúde analisem uma forma de priorizar a vacinação de crianças portadoras do autismo. Raphael relatou que pais, mães e responsáveis enfrentam dificuldades para vacinar seus filhos autistas por conta da rejeição deles com o uso de máscaras por causa da pandemia e apresentam crises por causa da espera ao atendimento.

Semana Municipal da Adoção

Raphael Rios encerrou sua participação destacando a programação da Semana Municipal da Adoção, instituída por lei de sua autoria, que em 2020 será totalmente online por causa da pandemia. As atividades acontecem de 19 a 28 de maio, com participações de diversos profissionais especializados ao tema adoção e convivência familiar, e a programação completa está disponível na Fan Page Veredor Raphael Rios – https://www.facebook.com/raphaelriosmg/