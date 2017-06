Raphael Rios cobra projeto de acessibilidade e mobilidade ao longo da avenida Imbiara

A acessibilidade foi um dos temas destacados pelo vereador Raphael Rios, na Reunião Ordinária desta terça-feira (20). Ele relatou que foi procurado por pessoas portadoras de deficiência física, que reivindicaram melhorias de mobilidade ao longo da avenida Imbiara, uma das vias públicas mais importantes de Araxá.

Raphael constatou que existem poucos pontos com rampas para cadeirantes, algumas dividem espaço com placas de sinalização, e as travessias para pedestres não possuem essas rampas.

O vereador apresentou indicação à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, que já atendeu pedido de implantação de uma rampa em uma praça que está sendo construída nas proximidades da Escola Vasco Santos, mas que essa ação seja atendida por toda a avenida.

Ele reiterou ainda que, de acordo com última pesquisa do IBGE, Araxá tem 321 pessoas que não tem função motora e 2.040 que possuem grande dificuldade de mobilidade. Lembrando que esse levantamento é de 2010, ou seja, atualmente esses índices são maiores.

Reparos no Passo da Saudade

Raphael Rios reivindicou também melhorias no Velório Municipal “Passo da Saudade”, onde verificou pontos com infiltração, pinturas descascadas, lâmpadas queimadas, luminárias sem lâmpadas, avarias nos suportes de urnas e falta de bebedouro.

Ele apresentou indicação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que medidas paliativas sejam realizadas para sanar os problemas apontados, além de estudo para que o espaço passe por reforma geral.

Melhores condições para servidores da limpeza e capina

O vereador cobrou ainda melhores condições para servidores municipais encarregados da limpeza e capina de vias públicas da cidade. Raphael constatou que esses servidores estão trabalhando em condições inadequadas por falta de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s), apresentando indicação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que atenda essas necessidades.

“São servidores que estão expostos a diversas condições climáticas e fazem a limpeza diária de nossa cidade. Merecem condições mais dignas e humanas, a exemplo dos trabalhadores terceirizados desse serviço que, sim, possuem equipamentos de proteção e uniformes”, relatou o vereador.

Demais ações

– Destacou Moção de Congratulação e Reconhecimento ao curso de Engenharia de Automação Industrial do Cefet de Araxá, pela recente conquista de primeiro lugar geral no Torneio de Robótica Internacional, modalidade Sumô Tradicional, realizado em João Pessoa, na Paraíba.

– Reforçou cobrança anteriormente feita para que a rua Honório Paiva de Abreu, onde recentemente teve um motociclista morto em um acidente de trânsito, passe por melhorias de segurança, drenagem e sinalização.

– Também voltou a cobrar recuperação de pontos esburacados e implantação de calçada na alameda Helena Ferreira Moraes, que dá acesso à Capelinha de Nossa Senhora de Fátima. A via é composta por bloquetes e mais pontos estão comprometidas com buracos na pista e canaletas.