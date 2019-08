Raphael Rios comenta primeiro ano de retorno da Coleta Seletiva e apresenta novas demandas

Vereador Raphael Rios abordou na tribuna o primeiro ano do retorno da Coleta Seletiva em Araxá. O vereador vem desempenhando durante o seu mandato diversas demandas a este setor, principalmente na valorização da classe de cooperados das associações de reciclagem. A causa ganhou importantes apoios de segmentos como o Grupo Repensando, Grupo Cáritas, Acia Jovem e Ministério Público desde 2017.

Nas tratativas com o Poder Executivo, Raphael Rios trabalhou para garantir aluguéis sociais para famílias que moravam precariamente em um dos galpões de reciclagem do Distrito Industrial, recadastramento delas no programa Bolsa Família, atualização de vacinas para as crianças e acompanhamento de assistentes sociais.



Em setembro de 2018, foram destinados dois novos caminhões que marcaram a retomada da coleta seletiva, com implantação de um cronograma para atender todas as regiões da cidade.

Um ano depois, novas demandas estão sendo feitas ao vereador pelas cooperativas e associações, como a falta de um caminhão que está aguardando manutenção, atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros nos galpões de reciclagem e o pagamento por tonelada dos materiais coletados.

Além disso, os catadores também reivindicam o cumprimento de alguns benefícios da Lei Municipal 5.671 / 2010 que autoriza despesas para o setor de coleta seletiva.

Atualmente, as cooperativas e associações estão necessitando equipamentos de proteção individual e ajuda de custo para os trabalhadores, aguardam a construção de uma Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) e as despesas contábeis são feitas, voluntariamente, por um profissional pago pelo Grupo Cáritas.

Os itens da lei cumpridos pela prefeitura são a disponibilização de galpões de reciclagem, pagamento de água e luz, coleta de resíduos sólidos, materiais permanentes e materiais de escritório.

Raphael Rios apresentou Indicação à Secretaria de Serviços Urbanos para esclarecimentos das demandas atuais.



“Alguns avanços foram conquistados, principalmente a retomada da coleta seletiva, que há muito tempo não era feita em Araxá, prejudicando o rendimento da classe dos cooperados, que ainda passam por dificuldades, e ao meio ambiente e vida útil do aterro sanitário. Apresentamos algumas demandas pontuais que precisam melhorar a questão da coleta seletiva, e esperamos que o Poder Público atenda”, destacou o vereador.



Demais ações



– Indicação à Secretaria Municipal Segurança Urbana e Cidadania, para que encaminhe informações atualizadas sobre a construção da rotatória na avenida Dâmaso Drummond, imediações da Unicentro. Esta demanda para esta intervenção foi apresentada pelo vereador em setembro de 2018.



– Indicação à Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, melhor destinação para a área institucional da rua Olivério de Moura Barreto, no bairro Guilhermina Vieira Chaer.



– Indicação à Secretaria de Serviços Urbanos, conclusão da pavimentação asfáltica da rua Olivério de Moura Barreto, no bairro Guilhermina Vieira Chaer.