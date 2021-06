Raphael Rios cria lei que estimula a Coleta Seletiva e valoriza os agentes ambientais

Uma semana com a atenção voltada para a importância do trabalho dos agentes ambientais e conscientização da coleta seletiva. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, a partir de 2022 Araxá comemora no dia 1º de março, o Dia Municipal do Agente Ambiental. Na mesma semana, serão promovidas diversas ações na Semana Municipal de Conscientização da Coleta Seletiva, instituídas oficialmente através da Lei 7.540 31 de maio de 2021.

O projeto foi elaborado em parceria com a Divisão de Meio Ambiente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA). O órgão será responsável por coordenar as ações da lei que tem por objetivo orientar a população para correta separação do material reciclável através de ações, iniciativas e programas de educação e sensibilização da comunidade.

Além das ações de conscientização, a Semana Municipal de Conscientização da Coleta Seletiva deve criar parâmetros ambientais e selo para empresa amiga da coleta seletiva; elaborar um plano de capacitação e formação dos servidores e gestores ambientais, envolvidos em atividades relacionadas no gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; garantir a democratização das informações ambientais, tais como indicadores de abrangência da coleta seletiva e metas a serem atingidas no âmbito municipal; entre outras.

Raphael destaca a importância da iniciativa, dada à necessidade na redução drástica na quantidade de resíduos sólidos que estão sendo destinados para o Aterro Sanitário Municipal.

“A Semana foca também na valorização e conscientização da comunidade sobre a importância do trabalho dos agentes ambientais, que são os responsáveis pela destinação dos resíduos sólidos. A coleta seletiva é um dos pontos mais importantes que resultam na melhoria social e econômica dos agentes ambientais que, quanto mais materiais recolhem, mais reciclam e mais geram renda”.