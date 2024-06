Raphael Rios destaca parceria do Corpo de Bombeiros para instalação do Samu

Após oficiar o governador Romeu Zema, cobrando a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o vereador Raphael Rios tem buscado alternativas para que o projeto saia do papel e comece a atender a comunidade de Araxá e região. O assunto foi tratado pelo vereador durante o uso da tribuna, na tarde dessa terça-feira (18).

Raphael relatou sobre uma visita que realizou ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Araxá, na manhã desta segunda (17). A unidade está sendo avaliada para receber a estrutura administrativa do Samu. Na oportunidade, o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Pedrinho da Mata fez uma análise técnica do espaço. “Fomos recebidos pelo comandante do Pelotão Operacional do Corpo de Bombeiros de Araxá, Tenente Marcelo Teixeira, que forneceu informações importantes sobre o projeto e a possibilidade do uso de áreas comuns”, explica.

Na última semana, a comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Uberaba, tenente-coronel Ana Paula Borges, reforçou a parceria do Corpo de Bombeiros para a instalação do Samu em Araxá, durante visita realizada ao prefeito Robson Magela.

Além de Ana Paula, também participaram da visita o comandante da 2ª Companhia Araxá, capitão Luiz Ricardo de Oliveira, o tenente Teixeira e militares de Araxá e Uberaba.

Durante a visita, Robson destacou o interesse da Prefeitura de Araxá em dar sequência para que o Samu seja viabilizado através da parceria com o Corpo de Bombeiros, funcionando em sua sede em Araxá, além de colocar as equipes técnicas da Secretaria de Saúde em contato com o comando de Uberaba.