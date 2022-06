Raphael Rios lança oficialmente sua pré-candidatura a deputado federal

Pensar grande em prol de Araxá e região! Com esse compromisso, o pré-candidato a deputado federal Raphael Rios (Cidadania), fez o lançamento oficial de sua pré-candidatura na noite da última quinta-feira (23), no Virgilius Palace Hotel. Com a presença de mais de 350 pessoas, a pré-campanha teve início com a expectativa de que Araxá e nossa região possam recuperar representatividade na Câmara dos Deputados.

Autoridades, imprensa, líderes comunitários, vereadores, empresários, amigos e familiares de Raphael e representantes de entidades prestigiaram o evento.

Fizeram o uso da palavra a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; o vereador licenciado e secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz; e Juliana Gonçalves Machado Silva falou em nome das entidades presentes.

Também discursaram os vereadores: Alexandre Irmãos Paula, Bosco Junior, Dr. Zidane, Evaldo do Ferrocarril, Jairinho Borges, João Veras, Pastor Moacir, Valtinho da Farmácia e Wellington da Bit, além do deputado estadual Bosco e o prefeito Robson Magela. Impedido de estar presente, o vereador Dirley da Escolinha enviou correspondência reafirmando seu compromisso com Raphael Rios.

Em seu discurso, o prefeito Robson Magela lembrou do trabalho com Raphael enquanto eram vereadores na última legislatura e reforçou a confiança no potencial dele para ocupar uma cadeira em Brasília.

Raphael Rios destacou que aceitou o desafio ciente da importância de um representante trabalhando por Araxá e região em Brasília. “Araxá tem 80.172 eleitores e deve ter um comparecimento às urnas de 60 mil pessoas. Com união e um pensamento na cidade, temos totais condições de chegar nesse objetivo.”

Raphael Rios

Raphael Rios é vereador pelo segundo mandato consecutivo e atual presidente da Câmara Municipal de Araxá. Iniciou sua carreira política nas eleições municipais de 2016, sendo eleito vereador com 1.079 votos. Ele se destacou com a proposição de leis e por sua atuação fiscalizadora.

Disputou a reeleição em 2020 e conseguiu um resultado exponencial, praticamente dobrando sua votação, sendo o vereador mais votado com 2.051 votos.

Entre as principais bandeiras estão assuntos relacionados à causa autista, adoção, educação, meio ambiente e coleta seletiva, saúde mental, apoio ao esporte, geração de emprego e desenvolvimento ordenado do município com a constante cobrança de novos projetos habitacionais.

Em todas as causas, apresenta resultados concretos, sempre por meio de uma política propositiva, pautada no diálogo e no respeito.

Raphael é jornalista, formado pela Universidade de Uberaba; pós-graduado em Marketing pela Uniessa em Uberlândia; especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Uberlândia; e conclui, em agosto deste ano, sua segunda graduação, agora em Direito pelo Uniaraxá.

Iniciou sua carreira de jornalista como estagiário no Jornal Interação, sendo contratado logo em seguida. Foi um dos fundadores do Diário de Araxá, atuou no Portal Araxá e na Rádio Cidade em coberturas esportivas e no Programa Verdade que ia ao ar todos os sábados.

Raphael também trabalhou na TV Integração (Afiliada Rede Globo) por sete anos, levando as notícias de Araxá para toda a região e para o país, assinando reportagens e participações para os programas MGTV, Jornal Hoje, Globo Rural, Fantástico, Bom dia Minas, e para os canais Sportv, Globo News, entre outros.

Raphael tem 37 anos, é filho de Cleusa Ferreira Rios e José Silvestre de Oliveira. Casado com a arquiteta Vanessa Santana Rios, pai do pequeno Davi e irmão de Daniel Rios de Oliveira.