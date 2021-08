Raphael Rios participa de encontro sobre investimentos no turismo em Araxá e no Estado

Com a retomada gradual dos eventos turísticos em todo o Estado, Araxá sediou um encontro para tratar sobre investimentos na Cultura e Turismo em todo o Estado. O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, representou o Legislativo Municipal no encontro que foi realizado na tarde desta quinta-feira (26), no Teatro Municipal e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, deputado estadual Bosco, entre outras autoridades.

O encontro também oficializou a adesão de Araxá ao Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra.

Na oportunidade, Raphael destacou a importância do retorno responsável dos eventos e, em nome dos 15 vereadores, colocou a Câmara Municipal à disposição para aprovação de projetos em benefício do Turismo e da Cultura, especialmente para a retomada econômica de todos que vivem desses segmentos em Araxá.

Em seu discurso, o prefeito Robson Magela destacou que os setores mais afetados durante a pandemia foram o de turismo e o de eventos. Ele destacou a importância da aceleração da campanha de vacinação para que a vida de todos volte à normalidade e para que Araxá possa, novamente, realizar seus eventos turísticos e culturais.

O secretário Leônidas afirmou que a meta do Governo é colocar Minas Gerais entre os três destinos mais buscados do país até 2022, além de gerar 100 mil empregos. “Já nesse ano, alcançamos a dianteira nesse setor e estamos muito satisfeitos”. Segundo ele, dados do IBGE indicam que mais de 70% dos turistas que visitam o Estado, estão em busca da boa gastronomia. “E Araxá precisa ensinar Minas a cozinhar. Aqui encontramos a vanguarda da cozinha mineira em nosso Estado”.