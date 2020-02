Raphael Rios pede agilidade para retomada de manutenção da iluminação pública em Araxá

Vereador Raphael Rios abriu seu pronunciamento na tribuna, nesta terça-feira (18), comentado sobre o fim do contrato de manutenção da iluminação pública em Araxá, ocorrido no dia 29 de janeiro. O atendimento era realizado pela empresa Remo Engenharia.



Raphael apresentou indicação ao prefeito Aracely de Paula e ao secretário de Serviços Urbanos, Marco Antonio Rios, visando agilizar uma nova licitação para continuidade da manutenção, tendo em vista que a prefeitura não tem estrutura suficiente para executar os atendimentos.



Investimento para recuperação da malha asfáltica



Raphael Rios apresentou indicação para que a Prefeitura de Araxá realize um estudo para aquisição de uma usina móvel de pavimentação asfáltica, a exemplo de diversos municípios pelo Brasil, como Patos de Minas, Uberlândia, Caldas Novas (GO), Araucárias (PR), entre outros.



Esta medida tem contribuído para agilizar reparos em vias públicas, principalmente buracos causados em período chuvoso, além de gerar economia aos cofres públicos.



Uma usina móvel está orçada na faixa de R$ 900 mil, ou seja, para uma cidade que tem previsão de arrecadar perto de R$ 500 milhões em 2020 seria um investimento de grande valia, atendendo com mais rapidez diversos bairros da cidade. Junto com serviços de limpeza e capina, melhoria em vias públicas é uma das principais cobranças da população araxaense.



Recursos assegurados para o Idoso e Infância e Juventude



Raphael Rios destacou a publicação de Lei 2.724/2019, que autorizou a doação de área para a instalação, em Araxá, da indústria de batatas pré-fritas congeladas McCain. Será a primeira unidade no Brasil da empresa canadense.



Na lei, o vereador contemplou uma emenda aditiva, entre as condicionantes para a instalação da indústria, dedução anual de 1% do imposto de renda para os Fundos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e do Idoso, possibilitando investimentos em projetos sociais para esses setores.



Pedido atendido para pacientes que tratam câncer em Uberaba



Raphael Rios também destacou o atendimento de uma indicação sua para os pacientes de Araxá que tratam câncer em Uberaba.



O vereador visitou a Casa de Apoio mantida pela prefeitura em agosto de 2019, e uma das demandas apresentadas foi apoio para aquisição de novos móveis.



O pedido foi atendido pela Secretaria Municipal de Saúde, que destinou dois estofados e uma nova mesa para refeições.



Piso salarial de profissionais da Educação



Raphael também seguiu na cobrança para cumprimento do piso salarial nacional para profissionais da Educação da rede pública, referente a 2020.



No caso do Município, o vereador lamenta que criou-se o hábito de encaminhar somente nos meses de maio o projeto autorizando o reajuste, sendo que a verba já é disponibilizada pelo Governo Federal todo início de ano.



Homenagem ao Insanos Moto Clube



Raphael apresentou ainda Moção de Congratulações e Reconhecimento ao Insanos Moto Clube – Divisão Araxá, pelo importante trabalho social desempenhados por seus integrantes à comunidade de Araxá.



Indicações



– Bosque dos Ipês: limpeza, capina e projeto para pavimentação asfáltica.



– Novo Horizonte: redutores de velocidade e faixas de pedestre.



– Max Neumann: placas de identificação de vias públicas.



– Santa Maria: tapa-buracos e sinalização.



– Praça Salesianos: reforma geral do parquinho.