Raphael Rios protocola pedido de pagamento de insalubridade em grau máximo para agentes de saúde e endemias

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, protocolou nesta quarta-feira (17), o Ofício de Gabinete 372/2021 que trata sobre a realização de estudo técnico para a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo para todos agentes de saúde e endemias do município.



O pedido foi entregue nas mãos do secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais, e protocolado diretamente no balcão da prefeitura.



O documento cita o trabalho dos servidores de endemias que atuam diariamente com visitas em residências. Eles avaliam possíveis focos do Aedes Aegypti; aplicação de pesticidas em locais com água parada; remoção de lixo em lotes vazios; coleta de caramujos e a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos, dentre outras ações preventivas e corretivas de cunho sanitário.



Raphael também destaca que os agentes de saúde sofreram um impacto muito grande durante a pandemia, com o aumento na taxa de transmissão de doenças infectocontagiosas o que expôs os servidores à condições ainda mais insalubres.