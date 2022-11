Recanto do Idoso de Araxá promove campanha para arrecadação de produtos de limpeza e higiene pessoal

O Recanto do Idoso São Vicente de Paulo de Araxá realiza neste mês de novembro a campanha para arrecadação de produtos de limpeza e higiene pessoal. Estão sendo arrecadados detergente, água sanitária, desinfetante, papel higiênico e álcool líquido 70%. Produtos para higiene pessoal como desodorante, bucha de banho, sabonete, creme hidratante, shampoo e condicionador também estão sendo recebidos.

“Manter o ambiente limpo é muito importante para que se preserve o bem-estar e a saúde das pessoas que convivem no local. Mais uma vez contamos com a colaboração da população araxaense para continuarmos oferecendo um serviço de qualidade para os nossos idosos”, explica a presidente do Recanto do Idoso, Maria Auxiliadora Araújo de Resende.

O Recanto do Idoso é uma uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para idosos, de duração por tempo indeterminado. Atualmente, a entidade abriga 48 idosos, conta com 51 funcionários e cinco voluntários.

Para oferecer um serviço de qualidade para os idosos o Recanto do Idoso conta com profissionais (contratados e voluntários) de diversas áreas para os cuidados pessoais e atividades diárias tais como: administrativas, financeiras, limpeza, higienização, alimentação, vestuário, fisioterapia, terapia ocupacional, atividades recreativas e de lazer, artesanais, lúdicas, passeios, entre outros.

As doações podem ser entregues na sede Recanto do Idoso, localizada na rua São Luís, número 385, no bairro São Vicente.