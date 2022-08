Rede de Saúde da Prefeitura de Araxá oferta extensa programação do Agosto Dourado

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um extenso cronograma para a Campanha Agosto Dourado 2022, com diversas ações sobre a importância da amamentação do aleitamento materno. Durante este mês, as Unidades de Saúde (UBSs) e Estratégias de Saúde da Família (ESFs) vão contar com palestras, capacitações, rodas de conversa, murais temáticos, grupos de gestantes, entre outros.

A coordenadora da Saúde da Criança, Mônica Faria, diz que é importante que a sociedade e a família estejam envolvidas no processo de amamentação, dando suporte para que a mãe e a criança consigam êxito no aleitamento materno.

“A cor dourada simboliza o leite materno como alimento ‘Padrão Ouro de Qualidade’. E amamentação proporciona inúmeros benefícios para a mãe, como a diminuição do sangramento pós-parto, acelera a perda de peso pós-parto, e para o bebê a melhor a digestão, minimizando as cólicas, diminui o risco de doenças alérgicas, estimula e fortalece a arcada dentária, além de proporcionar maior contato entre mãe e criança com fortalecimento do vínculo”, destaca.

PROGRAMAÇÃO

UNICENTRO

– 11/08 – 13h: Palestra “Aleitamento Materno” para gestantes acompanhadas pela Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama) e para profissionais da Unicentro, ministrada pelo médico Leirston Paulo da Silva.

– 12/08 – 13h: Palestra “Aleitamento Materno e Cuidados com a Mama durante a Gestação; Saúde Mental na Gravidez e Pós-parto” para gestantes acompanhadas pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) Centro, Santo Antônio e Jardim Europa, ministrada pelo médico Leirston Paulo da Silva e enfermeiras Jaqueline, Suseley, Cláudia e Jéssica.

– 25/08 – 9h: Palestra “Aleitamento Materno” para gestantes acompanhadas pela Unileste, ministrada pelas enfermeiras Jaqueline, Suseley e Cláudia.

UNINORDESTE

– 12/08 – 14h30 às 16h30: Aferição de Pressão Arterial e panfletagem no Mart Minas (ação externa).

– 16/08 – 14h: Grupo de Gestantes / Palestra “Amamentação Eficaz”.

– 19/08 – 15h: Capacitação Equipe.

– 24 e 25/08 – 13h: Sala de Espera “Aleitamento Materno”.

– 26/08 – 7h30: Sala de Espera “Aleitamento Materno”.

UNIOESTE

– 04/08 – 8h: Sala de Espera; Orientação e técnicas de amamentação; como estimular o aleitamento materno, dificuldades durante a amamentação; benefícios da amamentação para a mãe – Enfermeiras Thamiris e Janaína.

– 09/08 – 7h30: Sala de Espera “A importância da Amamentação”, com a nutricionista Verônica.

– 11/08 – 7h30: Sala de Espera “Benefícios da Amamentação para a Dentição do Bebê”, com as dentistas Lívia e Luciene.

– 24/08 – 16h: Capacitação para Agentes Comunitárias de Saúde; amamentação é mais que alimento; benefícios da amamentação para o bebê e a mãe.

UNISSE

– 25/08: Capacitação Equipe

UNILESTE

– 04/08 – 9h30: Palestras

– “Abordagem sobre aspectos psicológicos durante o período da amamentação e a criação de vínculo durante o processo” (psicóloga Bruna Batista);

– “Influências nutricionais na amamentação” (nutricionista Daniela Dolores”;

– “Demonstração da técnica correta para amamentação e cuidado com a mama” (enfermeira Tatiane Marques);

– “Mudanças físicas e hormonais durante a amamentação e a importância do aleitamento para o desenvolvimento da criança” (médico Glaico Vinícius Leite).

ESF ABOLIÇÃO

– 11/08 – tarde: Café, aproveitando as consultas de puericultura, serão abordados com as mães as dificuldades relacionadas à amamentação, a importância do leite materno para a saúde do bebê e o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno: Fortalecer a Amamentação Educando e Apoiando.

– 12/08 – tarde: Capacitação para Agentes Comunitárias de Saúde em parceria com a ESF Leblon.

– 18/08 – manhã: Grupo de Gestantes em parceria com o CRAS Abolição.

ESF PÃO DE AÇÚCAR

Painel com abordagem sobre o tema Aleitamento materno. Todos os profissionais farão Salas de Espera sobre o assunto, em especial nos dias de pré-natal e puericultura, nas quartas-feiras à tarde.

ESF SANTA LUZIA

– Capacitação para Agentes Comunitárias de Saúde.

– Às quintas, interação com Grupos de Idosos sobre troca de experiências vivenciadas a respeito da amamentação.

ESF JOÃO RIBEIRO

– Salas de Espera semanais

– 17/08 – 14h30 – Capacitação Equipe

ESF TIRADENTES

– Palestras com diversos profissionais e atividades em parceria com o Núcleo de Convivência Tiradentes.

ESF LEBLON

– 16/08 – 14h: Roda de conversa com gestantes e puérperas em parceria com o Núcleo de Convivência Leblon.

ESF MAX NEUMANN

– 09/08: Sala de Espera com gestantes.

ESF VILA ESTÂNCIA

-19/08 – 14h: Capacitação para Agentes Comunitárias de Saúde.

ESF SÃO PEDRO

– 24/08: Capacitação Equipe

CAPACITAÇÃO

– 18/08 – 15h: Capacitação Enfermeiras ESFs e UBSs, ministrada pelas enfermeiras Marcela Mesquita e Ana Karoline.