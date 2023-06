Reforma de escolas garante melhorias para milhares de alunos após fiscalização do vereador Raphael Rios

Reformar a estrutura física das escolas vai além da oferta de um espaço seguro e adequado para alunos e servidores. É assegurar que o direito à educação está sendo cumprido, atendendo toda a comunidade escolar com os melhores recursos físicos e pedagógicos. Um trabalho iniciado em 2017 pelo vereador Raphael Rios já beneficia com resultados mais de 3.200 estudantes e 720 servidores, só com melhorias feitas nesta gestão.

Nesta semana, o vereador esteve na escola Leonilda Montandon, o Caic. A reforma da unidade será concluída em outubro. Entre as principais melhorias estão a nova estrutura do ginásio, a rampa que garantiu a acessibilidade, o muro em todo o entorno e novas instalações da cozinha.

Quando fiscalizou todas as escolas no seu primeiro ano de mandato, na legislatura anterior, Raphael conheceu de perto a realidade das 38 unidades municipais de ensino. À época, entregou ao prefeito Aracely de Paula as demandas, junto de um relatório fotográfico e informativo, que constava todos os dados do trabalho realizado ao longo de, aproximadamente, dez meses.

Com o relatório em mãos, a gestão anterior reformou três unidades de ensino: CEMEI Magdalena Lemos, E.M. Professora Auxiliadora Paiva e E.M. Aziz J. Chaer, que desde então contam apenas com o trabalho de manutenção.

Desde que assumiu a Secretaria Municipal de Educação, Zulma Moreira tomou ciência do relatório e identificou, em um primeiro momento, que entre 24 Unidades de Educação Infantil existentes em 2021, nove necessitavam de uma reforma geral. Das 16 escolas de Ensino Fundamental, sete precisavam ser reformadas.

Atualmente, 10 escolas municipais já foram reformadas e receberam melhorias significativas: E.M. Eunice Weaver, E. M. José Bento, Antônio Augusto de Paiva, E.M. Professora Leonilda Montandon (em andamento), E.M. Dona Gabriela, E.M. Francisco Primo de Melo , E.M. Alice Moura, E.M. Manuela Lemos, CEMEI Sarah Valle Abrahão, CEMEI Armindo Barbosa – reforma geral ainda em andamento.

Os Cemeis também serão contemplados, inicialmente três estão em fase de licitação para início das obras: CEMEI Balão Mágico (reforma geral), CEMEI Dona Delica Pereira Vale (reparação no telhado), EMEI Dom Pixote (reparação no forro).

As escolas, EMEI Lucas Teixeira, CEMEI de Fátima, Escola Municipal Professor Nelson Gomes, Escola Municipal Dona Gabriela estão incluídas no trabalho de reformada até o final da atual gestão.

Raphael destaca a importância desse trabalho, tanto para alunos e servidores, quanto para os pais e cuidadores das crianças e adolescentes. “Todos buscam um lugar seguro e agradável e os pequenos reparos já não resolviam mais os problemas. Precisamos começar a agir e pensar a médio e longo prazo, com iniciativas que resolvam os problemas de verdade.”