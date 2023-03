Release – Academia Araxaense de Letras inaugura nova sede e homenageia ex-presidentes

A Academia Araxaense de Letras realizou na última sexta-feira (3) a inauguração de sua nova sede, no Centro Cultural do Uniaraxá. A entidade ocupa uma sala anexa à biblioteca Atanagildo Côrtes, no terceiro andar do complexo. “É motivo de orgulho e honra termos a Academia Araxaense de Letras dentro do nosso Centro Cultural. Vamos aqui engrandecer a cultura, a literatura e desenvolver grandes projetos neste sentido. Tenho certeza de que, uma vez instalada neste espaço, a Academia irá proporcionar grandes momentos a toda comunidade”, diz o reitor do Uniaraxá, Prof. Me. José Oscar de Melo.

Após o corte da fita que, simbolicamente, marcou a abertura do espaço à comunidade, o presidente da Academia, Luiz Humberto França, conduziu os convidados a uma viagem pela história da entidade, que caminha para os seus 60 anos. Um dos pontos marcantes da solenidade foi o descerramento da galeria de fotos dos ex-presidentes. Familiares e representantes de todos os nomes que fizeram história na Casa das Letras estiveram presentes e se emocionaram com a homenagem. “Meu pai, Geraldo Porfírio Botelho, foi o primeiro presidente da Academia Araxaense de Letras e eu me lembro muito bem do quanto ele gostava dessa entidade. Ele era muito ligado às letras, tinha colunas no jornal Correio de Araxá e chegou a publicar um livro. Ver a foto dele nesta galeria me traz muita felicidade em saber que a história, a memória dele está eternizada aqui”, comenta a jornalista Regina Porfírio Botelho.

A inauguração foi encerrada com um sarau, com a presença de acadêmicos da AALetras e representantes da Academia Juvenil de Letras. “Nossa nova sede, neste espaço de cultura, demonstra o quando a Academia quer estar cada vez mais perto das pessoas, da comunidade. Queremos estar em contato frequente com os estudantes, frequentadores da biblioteca e, inclusive, estamos estudando como nosso riquíssimo acervo poderá ser acessado por todos. Nossos acadêmicos, intelectuais, estarão sempre presentes por aqui e será uma honra receber a população de Araxá em nossa sede e em nossos projetos”, ressalta Luiz Humberto França, presidente da Academia Araxaense de Letras.