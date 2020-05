“Repressão Integrada” em Araxá realiza prisões e apreensões relacionadas ao tráfico e crimes contra o patrimônio

A Polícia Civil e Polícia Militar de Araxá realizaram a operação “Repressão Integrada”, nesta quinta (30), para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão referentes ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. A iniciativa contou com apoio do Ministério Público e Poder Judiciário.

Diversos mandados foram oriundos de denúncias feitas pela Disque-Denúncia 181. “Mesmo diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, a Polícia Militar e a Polícia Civil, além do apoio nas ações de saúde pública e proteção social, têm reforçado a prestação de serviços de segurança pública, com intuito de oferecer tranquilidade à toda sociedade e potencializar a sensação de segurança.”

A operação contou com 56 policiais civis e militares, obtendo além dos efeitos preventivos, os seguintes resultados operacionais:

Mandados

– 15 mandados de busca e apreensão cumpridos;

– 1 mandado de prisão cumprido;

– 5 pessoas presas;

Apreensões

– Pedras de crack;

– buchas de maconha; cigarros de maconha; pasta base de cocaína;

– 1 balança de precisão

“As polícias agradecem às pessoas da comunidade que têm utilizado o DDU (181) para fazerem suas denúncias, principalmente de tráfico de drogas e de porte ilegal de armas de fogo.”