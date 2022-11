Residencial Aurora chega para mudar conceito de loteamento em Araxá com proposta alinhada às principais tendências do futuro

Com Produto Interno Bruto (PIB) de mais de R$ 6 bilhões, cerca de 110 mil moradores, força na indústria e considerável público turístico flutuante, a economia de Araxá está entre as principais de Minas Gerais. De olho neste potencial de crescimento da cidade, que é cada vez mais procurada por quem quer qualidade de vida e custo-benefício, a incorporadora Terrare Urbanismo acaba de investir em um lançamento que pretende transformar o conceito de moradia na região, principalmente nos modelos de condomínio: o Residencial Aurora.

Concebido em sincronia com as mais recentes tendências do que, de fato, significa “morar bem”, além de práticas urbanísticas ambientais, o empreendimento quer oferecer muito mais do que segurança, conforto e custo-benefício, mas toda uma estrutura para que as demandas do “novo morador” sejam atendidas em 360 graus. Afinal, as pessoas não buscam mais, apenas, onde morar, mas querem que suas vidas estejam alinhadas ao conceito do local que escolheram. E, para isso, é preciso pensar em sustentabilidade e oferta de serviços extras.

Segundo o CEO da Terrare Urbanismo, o investidor Ney Pereira, a economia do município está a pleno vapor, e grandes empresas seguem apostando aqui, o que está trazendo desenvolvimento rápido como um todo. Além disso, para ele, a cidade se destaca no quesito segurança, configurando-se como uma bela escolha para se viver com qualidade de vida.

“Araxá sempre me acolheu e minha vontade é devolver isso em real desenvolvimento para a cidade, e o setor imobiliário é termômetro e impulsionador do giro da economia. É visível que, principalmente após a pandemia, tem aumentado muito a chegada de pessoas de grandes centros para o interior, justamente procurando modelos como este. O intuito do Residencial Aurora carrega uma mensagem clara em seu DNA: oferecer um lar moderno e inteligente, feito com responsabilidade social e ambiental, proporcionando possibilidades múltiplas”, crava.

Diferenciais de verdade

O que realmente o diferencia dos outros é a amplitude do projeto urbanístico, desenvolvido com o olhar para o ambiente, o meio externo e as demandas reais das pessoas. O empreendimento conta, por exemplo, com videomonitoramento conectado a centrais inteligentes monitoradas em tempo real, aplicativo próprio, Wi-Fi grátis nas praças (espaços de convívios), além de uma rede ultramoderna de Fibra Óptica que abrange todos os lotes.

A ideia é não deixar ninguém de fora, muito menos as crianças e os bichinhos de estimação. O projeto de lazer tem vários atrativos: quadra de areia para beach tennis, espaço kids moderno, praça verde, pet place (local para brincar com seu animal de estimação), pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre e parque ecológico. “É um loteamento com padrão de condomínio e com literalmente tudo que precisamos, porém, sem taxa de condomínio”, adianta o CEO.

Com localização privilegiada, o Aurora oferece lotes de 300 metros quadrados e condições flexíveis, como entrada facilitada e negociação direto com a incorporadora. A gestão de vendas é feita pela Ville Gestão Imobiliária, conceituada empresa de Araxá com forte posicionamento e quatro agências (unidades) na cidade.

Mais sobre Araxá

Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Araxá é o 1º município mais populoso da chamada “pequena região de Araxá”, com 107,3 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 6,4 bilhões de, sendo que 47% do valor adicionado são oriundos da indústria e 41,8% de serviços. Na sequência, estão administração pública (9,8%) e a agropecuária (1,5%). Com esta estrutura, o PIB per capita é de R$ 60,6 mil, valor superior à média do estado (R$ 30,8 mil), e até mesmo da grande região de Uberaba (R$ 47 mil).

Mais informações

(34) 3662-9001

https://www.instagram.com/residencialaurora_araxa/