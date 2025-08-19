Retirada de kits para Corrida e Caminhada Lilás acontece exclusivamente nesta quarta-feira (20)

As mulheres inscritas na 1ª Corrida e Caminhada Lilás devem ficar atentas: a retirada dos kits, contendo camiseta e número de peito, será realizada exclusivamente nesta quarta-feira (20), das 12h às 18h, na Praça da Família.

Para garantir o kit, é necessário levar a doação de itens de cuidado e beleza femininos, como absorventes, hidratantes, maquiagem, esmaltes, entre outros. Todos os produtos arrecadados serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O evento será realizado no domingo (24), a partir das 7h, na área externa do Barreiro, como parte da Campanha Agosto Lilás 2025, que promove saúde, autocuidado e mobilização social pelo fim da violência contra a mulher.

Com percursos de 2km de caminhada e 4km de corrida, a ação é exclusiva para mulheres e vai premiar as cinco primeiras colocadas da corrida com troféus e bolsas de estudo oferecidas pelo Uniaraxá. Todas as participantes inscritas receberão medalhas ao final do percurso.

Além da prova, a programação inclui serviços gratuitos de bem-estar, como fisioterapia, massagem e avaliação nutricional, oferecidos pelo Sest Senat, além de recreação infantil coordenada pelo Uniaraxá. Também haverá aferição de pressão, testes rápidos, escuta psicológica, orientações jurídicas através da OAB, orientações gerais às vítimas de violência com apoio do CRAM e da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) da Polícia Militar.

As participantes contarão ainda com estrutura completa de acolhimento, incluindo segurança, apoio médico e hidratação ao longo do percurso, além de frutas frescas na linha de chegada, oferecidas pela OAB.