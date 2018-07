Reunião debate projeto de lei sobre atendimento prioritário aos autistas

O vereador Raphael Rios promoveu uma reunião, nesta segunda-feira (30), para debater e fortalecer apoio a Projeto de Lei 22/2018 de sua autoria que inclui atendimento prioritário para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista e seus acompanhantes. O encontro foi realizado na Câmara Municipal e contou com a participação de vereadores, assessoria jurídica do Legislativo, profissionais da área da saúde, entidades e mães que têm filhos autistas.

Foram levantadas as principais dificuldades que essas pessoas enfrentam como o preconceito, crises ocasionadas por longa espera em filas de estabelecimentos comerciais ou públicos, falta de informação, necessidade de políticas públicas e projetos de integração social. Além disso, o debate também abordou a importância de atendimentos especializados, atividades multidisciplinares e novas ações para uma melhor qualidade de vida aos autistas.

Raphael destacou que o Projeto de Lei está sendo proposto justamente para dar mais dignidade, respeito e reflexão à causa. A proposta abrange atendimento prioritário em estabelecimentos públicos ou privados de atendimento coletivo e, de acordo com parecer jurídico, está constitucionalmente apto para ser votado pelo plenário.

“Foi um encontro muito positivo, todos puderam contribuir e os relatos demonstraram os desafios enfrentados pelos autistas e suas famílias. Com esta reunião, pudemos apresentar mais informações e mostrar a importância de uma legislação que priorize o atendimento a esse público. Pais e mães enfrentam preconceitos e constrangimentos porque muitos não entendem a complexidade do Transtorno do Espectro Autista. Às vezes não está evidente em algumas crianças, mas ele ocorre, e precisamos buscar políticas públicas para que essa causa seja cada vez mais trabalhada”, destaca o vereador.