Robson e Mauro realizam primeira reunião com novo secretariado

O prefeito eleito Robson Magela e o vice Mauro Chaves realizaram a primeira reunião com o novo secretariado nesta quarta (9), após o anúncio oficial dos nomes que estarão à frente da próxima gestão. O encontro definiu as primeiras diretrizes de trabalho do novo governo.

Robson destacou que construirá uma gestão de oportunidades. “Queremos uma administração que atenda a população, que seja aberta a todas as pessoas, que tenha como prioridade solucionar os problemas que as pessoas vivem no dia a dia. Todos nós teremos metas a serem cumpridas e temos a obrigação de apresentar resultados à população araxaense. Temos a responsabilidade de construir uma cidade para todos.”

Mauro ressaltou que um relatório elaborado pela equipe de transição será entregue aos novos secretários. “De posse desse levantamento de dados, queremos um contato imediato com o secretário atual para uma análise mais profunda de cada área. Nosso objetivo é não deixar qualquer serviço público parado devido à transição de governo e começar 2021 com projetos eficientes.”