Robson Magela comenta sobre a UPA e a Santa Casa durante uso da tribuna

Ao usar a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada na última terça-feira, 7 de agosto, o vereador Robson Magela (PRB) comentou o fato ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no início da madrugada de domingo, 5 de agosto, quando uma jovem foi agredida por um enfermeiro. Robson ainda falou sobre a segunda suspensão de cirurgias eletivas na Santa Casa de Misericórdia neste ano.

O vereador informou que não estava em Araxá no domingo e que sua equipe entrou em contato com a família da jovem agredida, com a Secretaria Municipal de Saúde e com a coordenação da UPA para apurar os fatos. “Relatos feitos nas redes sociais por pessoas que estavam no local também foram analisados. Tanto quem estava com a jovem, como funcionários da UPA admitem em seus relatos que houve agressão”, explicou o parlamentar.

De acordo com a família, a jovem sofre de depressão e de crise de ansiedade. Ela estava ferida, com o pulso cortado, e entrou em surto na UPA, ficando agressiva. “Uma pessoa surtada não responde pelos seus atos e mesmo que o enfermeiro tenha sido agredido ele não poderia nunca revidar, pois a moça estava fora de si. Eu compreendo que o trabalho na UPA é muito estressante, mas para trabalhar em um local assim é preciso sempre manter a calma em qualquer situação”, comentou o vereador.

Robson informou que a família foi ouvida pela Secretaria Municipal de Saúde, que também ouviu os relatos dos funcionários da UPA que trabalhavam no momento dos fatos. “Eu sei que a secretária Diane está realizando a apuração dos fatos. A família foi ouvida e isso é positivo. Assim que terminar as apurações a Secretaria de Saúde deve uma resposta para a família e a população de Araxá sobre a agressão”, disse o parlamentar.

O vereador ainda lembrou que em março de 2017 enviou uma indicação para a Prefeitura de Araxá solicitando a implantação de câmeras nas áreas externas e internas da UPA e das unidades de saúde da cidade para garantir a segurança de pacientes, médicos e demais profissionais da área de saúde. “Para variar a minha solicitação não foi atendida. Foi instalada apenas uma câmera do sistema de videomonitoramento no estacionamento da UPA. A unidade continua sem câmeras internas. Neste caso da agressão, as câmeras ajudariam bastante nas apurações”, finalizou Robson.

Santa Casa de Misericórdia

Robson também falou sobre a situação da Santa Casa de Araxá, que pela segunda vez neste ano suspendeu a realização de cirurgias eletivas por falta de materiais cirúrgicos e medicamentos. “Isso é uma vergonha para uma cidade que tem uma arrecadação de um milhão de reais por dia”, protestou o vereador.

Ele ainda afirmou que é necessário pensar na saúde das pessoas. “Será que não tem dinheiro para firmar um convênio com a Santa Casa? Um governo tem que ter prioridades. E a saúde tem que ser a prioridade número um. Não adianta nada a cidade ter viadutos, um clube novinho e um parque bacana para a moçada fazer exercícios se uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia na Santa Casa não consegue por falta de itens básicos no hospital para a realização do procedimento”, disse Robson.

Indicações Gabinete Itinerante

Robson apresentou diversas indicações com as demandas recebidas em seu Gabinete Itinerante realizado no setor Leste de Araxá. Outras demandas também foram apresentadas.

– Revitalização da Praça Padre Anacleto, localizada em frente à Paróquia de Santo Antônio.

– Instalação de banheiros químicos na feira dos produtores realizada pela Associação dos Hortifrutigranjeiros de Araxá às quintas-feiras, na Praça Padre Anacleto, localizada em frente à Paróquia de Santo Antônio.

– Estudo por parte da Prefeitura de Araxá para implantar mão única de direção na rua Santo Antônio, no trecho compreendido entre a Praça Padre Anacleto e a avenida Joaquim Porfírio Botelho.

– Intensificação de ronda por parte da Polícia Militar na rua Juca Gonçalves, no bairro Santo Antônio, para combater o intenso tráfico de drogas praticado no local.

– Providências de reparo dos equipamentos para exercícios físicos da Praça das Mangueiras que estão danificados.

– Sinalização de trânsito na rua Ferreira Benfica, na Vila Estância.

– Recapeamento asfáltico da rua Osvaldo Álvaro da Silva, na Vila Estância.

– Pintura da faixa de pedestres existente na avenida Washington Barcelos, em frente ao número 620.

– Recapeamento asfáltico da rua Perdizes, no trecho compreendido entre as ruas Cassiano Lemos e Consolação, no Centro da cidade.

– Limpeza de um terreno localizado no Bairro Max Neumann, onde será construída uma Unidade Básica de Saúde e cercamento da área.