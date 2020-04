Robson Magela e Raphael Rios vão para o Cidadania

O Cidadania recebeu as filiações dos vereadores Robson Magela e Raphael Rios, no dia 31 de março. O partido inaugura suas atividades em Araxá com uma bancada atuante na Câmara Municipal.

O partido também chega forte para as Eleições 2020, com Robson Magela como pré-candidato a prefeito, e chapa completa de 23 pré-candidatos para o Legislativo, com nomes representativos de diversos segmentos da sociedade.

O presidente do Cidadania em Minas Gerais, deputado estadual João Vítor Xavier, deu as boas-vindas aos vereadores Robson e Raphael, destacando suas trajetórias de sucesso na imprensa e com cada um desempenhando uma política de maneira comprometida, com pautas em defesa de uma sociedade igualitária, um dos alicerces do Cidadania.

João Vítor Xavier cumprimenta de forma especial todos os filiados, antigos e novos, que aceitaram o compromisso de contribuir e consolidar o Cidadania na política araxaense.

Robson Magela destaca que a mudança permitirá a construção de uma agenda que priorize a comunidade e o fortalecimento de diversos segmentos da cidade.

“Encontrei no Cidadania um grupo de pessoas que amam Araxá e querem fazer o melhor para a nossa cidade. O partido abraçou a minha pré-candidatura a prefeito, pois, assim como eu, quer que o povo de Araxá tenha vez e voz na Administração Municipal”, destaca Robson Magela.

Raphael Rios ressalta que este é o momento para consolidar uma política participativa com olhos para a comunidade. “Fiquei muito feliz com o convite para me filiar ao Cidadania. Formamos um grupo com pessoas interessadas em fazer uma política diferente e que acreditam nas mudanças necessárias para Araxá.”