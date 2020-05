Robson Magela solicita desinfecção nas proximidades da UPA e dos hospitais

O vereador Robson Magela (Cidadania) usou a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, 5 de maio, e solicitou que a Prefeitura de Araxá realize a desinfecção e a higienização com hipoclorito de sódio das vias públicas localizadas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e dos demais hospitais da cidade. “Eu fui procurado por moradores do entorno da Santa Casa de Misericórdia que me pediram para fazer essa solicitação à Administração Municipal”, informou o parlamentar.

Robson também informou que algumas servidoras que trabalham em creches municipais entraram em contato com ele para informar que voltaram ao trabalho na última segunda-feira, 4 de maio, mas a Prefeitura de Araxá não lhes forneceu as máscaras para serem usadas na instituição de ensino. “A Prefeitura precisa dar o exemplo e fornecer as máscaras e os EPI’s necessários para os servidores públicos municipais que retornaram ao trabalho nesta semana”, cobrou o vereador.

O parlamentar ainda lamentou que o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 de Araxá ainda não recebeu os mototaxistas e os proprietários de academias da cidade para que os mesmos apresentem as medidas preventivas que eles adotarão para que seus serviços possam ser liberados. “Já enviei para a Secretaria Municipal de Saúde as medidas preventivas que os mototaxistas me repassaram, mas o comitê ainda não liberou a volta do serviço. O comitê precisa receber os mototaxistas e os proprietários das academias para ouvi-los, pois eles têm famílias para sustentar”, disse ele.

Robson relatou que moradores das proximidades da construção do viaduto da rua Uberaba estão reclamando da poeira da obra que, segundo eles, está causando doenças em crianças e idosos. Ele pediu que a empreiteira responsável pela construção do viaduto jogue água no local para diminuir a poeira. O parlamentar ainda solicitou que a empresa VLI realize a limpeza da faixa de domínio existente na linha férrea localizada ao lado da avenida José Ananias de Aguiar (Avenida do Comboio).

O vereador encerrou a sua participação na tribuna prestando uma homenagem a todos os profissionais da área de saúde e aos demais trabalhadores da UPA e dos hospitais que estão na linha frente do combate à pandemia do novo coronavírus em Araxá arriscando as suas próprias vidas. “Vocês são nossos heróis”, afirmou Robson Magela.