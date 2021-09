Romeu Zema anuncia investimento de R$ 800 mi em carteiras escolares, mobiliários e equipamentos diversos para escolas estaduais

O Governo de Minas vem trabalhando para que a educação disponibilizada na rede estadual de ensino avance cada vez mais. A partir de um levantamento das necessidades das unidades de ensino, o governador Romeu Zema e a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, anunciaram nesta quinta-feira (16/9), na Escola Estadual Doutor Carlos Albuquerque, em Montes Claros, o investimento de cerca de R$ 800 milhões para a aquisição de equipamentos diversos e mobiliários para as escolas estaduais. O último investimento em itens como estes na rede foi realizado há oito anos.

“Nosso investimento em educação demonstra o quanto acreditamos nessa área. Lembrando que no governo anterior as escolas estavam caindo. Eu mesmo visitei escolas que estavam escoradas e que não recebiam verba de custeio, manutenção e merenda. Graças a Deus, isso hoje faz parte do passado. Estamos voltando a dar dignidade para os profissionais da área da educação e para os alunos”, destacou o governador Romeu Zema.

Conforto e qualidade

Uma boa infraestrutura nas escolas é fator importante para que estudantes e servidores se sintam acolhidos e desenvolvam melhor o ensino e a aprendizagem. O objetivo dessa iniciativa é atender à demanda emergencial de toda a rede, proporcionando um ambiente agradável, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e contribuindo também para a permanência dos alunos nas escolas.

A secretária de Educação, Julia Sant’Anna, ressaltou a importância dos investimentos. “Tem uma história longa de alunos no estado com a perna ferida por causa da deficiência do mobiliário. Agora, fazendo uma boa gestão do recurso da educação, estamos conseguindo dispor dessa verba que é do tesouro do estado. Os investimentos começam a chegar às escolas em outubro e, até o início do ano letivo que vem, teremos essa grande transformação em termos de mobiliários e equipamentos em nossas escolas”, disse.

A ação ocorre em duas frentes. Na primeira, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) realizou a aquisição de mobiliário de sala de aula, que são conjuntos de carteiras escolares para alunos e professores. Os itens serão distribuídos para as escolas a partir do mês de outubro. O investimento foi de cerca de R$ 300 milhões.

Foram adquiridas mais de 760 mil unidades de conjuntos de carteiras escolares. A ação visa a substituição de 50% do mobiliário de todas as escolas da rede estadual de ensino.

Mobiliários e equipamentos diversos

A segunda iniciativa é a aquisição de mobiliários e equipamentos diversos. No total, o Governo de Minas irá disponibilizar R$ 500 milhões até o final do ano, beneficiando todas as escolas da rede estadual de Minas Gerais. A liberação dos recursos será feita em lotes, de acordo com a necessidade de cada Superintendência Regional de Ensino (SRE). Neste primeiro lote, serão contempladas as escolas dos polos regionais Norte, Vale do Aço e Zona da Mata. Somados os três polos, o montante alcança mais de R$ 177 milhões.

A compra será realizada pela própria escola, via termo de compromisso, com recursos repassados pela SEE/MG para as caixas escolares. Poderão ser adquiridos itens para a renovação de mobiliários e equipamentos de cozinha, refeitório, pátio e área administrativa da escola, para melhorar a infraestrutura da unidade.

Cada escola deverá adquirir equipamentos de acordo com sua necessidade. Foi realizado um levantamento, junto às unidades de ensino, e, a partir de um catálogo, elas apontaram quais equipamentos seriam necessários adquirir, como armários, fogão industrial, projetor multimídia, bebedouros, sofá para sala de professores, entre outros.

O polo Norte contempla as SREs de Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros e Pirapora. No polo Vale do Aço estão inseridas as regionais de Araçuaí, Caratinga, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Guanhães, Manhuaçu e Teófilo Otoni. Já no polo Polo Zona da Mata estão as SREs de Carangola, Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Ponte Nova, São João del-Rei e Ubá.

Visita à escola

O anúncio aconteceu na Escola Estadual Doutor Carlos Albuquerque, em Montes Claros. Além de ser contemplada com os conjuntos de carteiras para professores e alunos, a unidade de ensino também receberá cerca de R$ 196 mil para a aquisição de equipamentos diversos, como armários, bancos de refeitório, fogão industrial, impressoras, entre outros.

A escola, que está em festa por comemorar 62 anos neste mês, também foi contemplada na 4ª etapa do Mãos à Obra na Escola e está passando por reforma geral e ampliação de salas. O investimento para as intervenções na rede física da unidade é de cerca de R$ 596 mil. Em visita às dependências da unidade de ensino, o governador Romeu Zema e a secretária Julia Sant’Anna conheceram espaços já reformados e que ainda passarão por melhorias.

Feliz com a visita e com as melhorias realizadas no prédio, a diretora Carla Patrícia Figueiredo Santos Souza, afirmou que um ambiente bem cuidado faz com que o estudante se sinta bem e goste de ficar na unidade de ensino. “A chegada dos recursos para melhorar a infraestrutura da escola é de grande relevância, porque ela dá aos nossos alunos uma dignidade de estar em um ambiente confortável, agradável e onde ele vai se sentir acolhido”, conclui.