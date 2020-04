Romeu Zema apresenta plano para retomada da economia dividido em etapas

O governador Romeu Zema divulgou um plano de retomada de atividades em Minas Gerais, nesta quarta-feira (22). A medida se chama “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo”. O plano de flexibilização das medidas de isolamento no Estado foi dividido em 4 ondas: essenciais, baixo, médio e alto risco, considerando as variáveis econômicas e o impacto no sistema de saúde.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Os protocolos gerais serão disponibilizados a partir da próxima semana e a adesão ao programa por parte dos municípios será opcional, por meio de Decreto Municipal.

Confira