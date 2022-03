Romeu Zema defende fortalecimento dos municípios no Congresso Mineiro de Vereadores

O governador Romeu Zema participou, nesta terça-feira (8), da 10ª edição do Congresso Mineiro de Vereadores, realizado no Expominas, em Belo Horizonte. O evento promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) contou com a participação de cerca de dois mil participantes entre vereadores(as), prefeitos(as), vice-prefeitos(as), secretários(as) municipais, servidores públicos e autoridades políticas.

O chefe do Executivo estadual destacou a importância do evento, que teve como tema: “O poder Legislativo mais perto do cidadão”. Romeu Zema defendeu um novo pacto federativo com maior participação das prefeituras.

“Os municípios não recebem diretamente o que deveriam. Muita coisa transita pelos governos federal e estadual, e precisamos de leis que deem mais autonomia às cidades. Defendo que os municípios tenham mais liberdade no recebimento e destinação dos recursos”, disse.

Ele ainda defendeu o papel do Legislativo municipal na construção de soluções para problemas dos cidadãos. “O vereador é um dos cargos mais importantes, pois segue acompanhando e fiscalizando o Executivo, e analisando se os recursos estão sendo aplicados da melhor maneira. Além de estar perto do cidadão, entendendo os problemas e as necessidades”, afirmou.

Relação harmônica

Romeu Zema também ressaltou que o Governo de Minas tem atuado no sentido de fortalecer as prefeituras, principalmente em relação aos acordos que garantem recursos para prestação de serviços aos cidadãos.

“Nosso contato com a AMM é constante e frutífero. Selamos dois grandes acordos. O primeiro deles, no valor de R$ 7 bilhões – que já pagamos mais de R$ 6 bilhões – será quitado em breve. Há cinco meses, fechamos o acordo de verbas da saúde, em que R$ 6,7 bilhões serão devolvidos às cidades. Já pagamos a primeira parcela. Estamos devolvendo para os municípios o que foi tirado deles de maneira criminosa”, afirmou.

O governador elencou ainda avanços do Estado como melhoria nos índices de transparência, que colocam Minas Gerais entre os mais transparentes do Brasil; a atração de R$ 209 bilhões de investimentos em 38 meses; e a geração de mais de 305 mil empregos em 2021.

“Fizemos também o maior acordo já costurado no Brasil. São R$ 37,5 bilhões referente à tragédia em Brumadinho. Todo o recurso será destinado a investimentos para melhorar a vida dos mineiros. Fizemos questão de transformar esse recurso em estradas melhores, hospitais, escolas, saneamento e muitas melhorias para a vida do cidadão”, disse Romeu Zema.

Participação da mulher

Por ser promovida na Dia Internacional da Mulher, a programação da 10ª edição do Congresso terá um ambiente de discussão sobre a necessidade de aumentar a presença feminina em todos os espaços de poder. Dentro deste tema, o governador afirmou que defende uma maior participação feminina na política e destacou dados de sua gestão.

“Temos batido recordes de participação feminina no Governo de Minas. Nunca tivemos um número de mulheres tão elevado como agora. Pela primeira vez, temos quase 40% de mulheres no secretariado. Temos, também pela primeira vez, uma mulher nas secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente. É disso que precisamos na política, de mais mulheres. E faço questão de incentivar essa participação”, afirmou.